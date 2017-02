Es gibt zwei Interessenten für das Weißhaus

TRIER. Mit etwas Glück läuft es mit der Wiederinbetriebnahme des Weißhauses wie geplant. Noch im Juni des letzten Jahres hatte Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) darauf gehofft, dass sich rechtzeitig zur Terrassensaison dieses Jahres ein Gastronom findet, der das alteingesessene Restaurant wieder für die Öffentlichkeit öffnet. Der letzte Pächter hatte zum 31. Dezember 2014 aus Altersgründen geschlossen. Bei der jüngsten Stadtratssitzung machte die FDP-Fraktion das Weißhaus zum Thema einer Anfrage.

Gleich eine Reihe von Fragen hatte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katharina Haßler an Baudezernent Ludwig. Eine Analyse habe ergeben, dass gut 30 Jahre nach der Erweiterung des Weißhauses erneut ein Sanierungsbedarf bestehe, antwortete Ludwig. Zudem gebe es auch eine Empfehlung für eine thermische Sanierung. Externe Ingenieure würden den Investitionsbedarf auf drei Millionen Euro schätzen. Da ein Drei-Millionen-Invest wirtschaftlich nicht vermittelbar sei, habe die Abteilung für Gebäudewirtschaft die Analyse noch einmal kritisch bewertet. Nun gehe man von einem kurzfristigen Invest in Höhe von 300.000 Euro aus. Dieser Betrag sei auch in den Haushalt aufgenommen worden. Nach einem Vertragsabschluss werde man die erforderlichen Arbeiten sofort angehen, so dass theoretisch eine Eröffnung im zweiten Quartal möglich sein sollte. Der Restbetrag in Höhe von 1,5 bis zwei Millionen Euro müsste aus Sicht der Verwaltung durch den möglichen Betreiber investiert werden.

Auf eine öffentliche Ausschreibung hin hätten sich bislang zwei Interessenten gemeldet, so der Dezernent weiter. Im Laufe dieses Monats sollen die Vorstellungen dieser Bewerber analysiert und bewertet werden. Sollten alle Gespräche positiv verlaufen, könnte es im Laufe des Frühjahrs auf der Basis eines Erbbaurechtsvertrages − für einen Verkauf sehe die Verwaltung keine Basis – zu einem Vertragsabschluss kommen, dem die sofortige Übergabe der Liegenschaft folgen könnte.

Die aktuellen Unterhaltungskosten bezifferte Ludwig auf 24.000 Euro jährlich für die Bewachung und provisorische Beheizung. Dazu kämen jährliche Betriebskosten in Höhe von 18.000 Euro zuzüglich der Verbrauchskosten von Strom, Gas und Wasser. (rl)

