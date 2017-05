TRIER. “Leben und Arbeiten in der Großregion” – um dieses Thema geht es beim heutigen European Job Day, den die Agentur für Arbeit bereits zum sechsten Mal ausrichtet. Noch bis um 17 Uhr können sich Interessenten in der Tufa bei 71 Ausstellern über Jobchancen in der Großregion informieren. Am morgigen Freitag gibt es eine Premiere: Erstmals findet dann der European-Online-Job-Day statt, bei dem Arbeitgeber und Jobsuchende in der virtuellen Welt aufeinander treffen.

Noch vor ein paar Tagen habe er etwas nervös geschlafen, berichtete Heribert Wilhelmi, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier, bei der Eröffnung des European Job Day in der Tufa. Grund: Erstmals wird diese Veranstaltung an zwei Tagen ausgerichtet. Mit einem landesweit bisher nicht da gewesenen Angebot: Arbeitgeber und Arbeitnehmer begegnen sich am morgigen Freitag zu Gesprächen in der virtuellen Welt des Internets. Seit ein paar Tagen aber habe sich die Nervosität gelegt, berichtete Wilhelmi, rund 1500 interessierte Bewerber eingeloggt und über 40 Betriebe: ‟Jetzt weiß ich, es könnte eine Erfolgsstory werden.”

Die Ausgangssituation ist relativ einfach. Im geschützten Bereich der Plattform europeanjobdays.eu können Arbeitgeber und Arbeitnehmer per Text-, Video- oder Telefonchat Bewerbungsgespräche durchführen. Die Idee zu dieser Aktion komme von der Europäischen Kommission, sagt Mirko Löhmann von der Agentur für Arbeit dem reporter. Für den Mitorganisator der ersten Stunde ist dies die letzte Veranstaltung. Zum Juli hin wechselt der Eures-Berater zur Stadt Trier, wo er künftig im Bereich der Wirtschaftsförderung tätig sein wird. Die Idee zum Online-Tag solle der europäischen Bewerber-Mobilität Rechnung tragen.

Auf diese Mobilität hoffen auch Werner Kesseler und Stephan Plattes vom Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Die beiden Berater wollen Interessenten den belgischen Arbeitsmarkt näher bringen. Keine einfache Aufgabe. Denn zum einen hat der Arbeitsmarkt der Deutschsprachigen Gemeinschaft kaum Industrie und ist wie die Region Trier stark ländlich geprägt. Zum anderen ist das Großherzogtum Luxemburg mit seinem Gehaltsniveau ein überaus starker Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt. 3800 Belgier pendeln täglich zur Arbeit nach Luxemburg, sogar 6000 täglich nach Deutschland. Etwa 3500 davon seien Bundesbürger, die in Belgien leben, rechnet Plattes vor. Im Gegenzug fahren gerade mal 521 Bundesbürger täglich nach Belgien zur Arbeit. Doch deren Zahl steige, weiß Plattes. Sein Kollege Werner Kesseler nennt die Berufe, die besonders stark in seinem Land gesucht sind: ‟Ärzte, pflegerische Berufe, Ingenieure, Mechatroniker‟ – um an dieser Stelle nur einige zu nennen.

Hilfe vom Finanzamt

Jürgen Kentenich, Chef des Finanzamtes Trier, weiß um die Probleme, die mit einem Arbeitsplatz im Ausland verbunden sind. ‟Niemand weiß am Anfang so genau, wie sich seine persönliche Steuersituation dann gestaltet‟, sagt der Leitende Regierungsdirektor. Das ist auch der Grund, weshalb sich das Finanzamt ebenfalls an der zweitägigen Veranstaltung beteiligt. ‟Wir haben kein Interesse daran, dass die Menschen aus Unwissenheit plötzlich in eine missliche Situation geraten. Deshalb sind wir an beiden Tagen dabei und laden zum persönlichen Gespräch ein.” Hilfe bietet das Finanzamt auch über seine Homepage an, die laut Kentenich nicht zuletzt wegen der Grenzgängersituation eine der am häufigsten aufgerufenen Internetseiten aller Finanzämter sei.

Eine ganz andere Motivation verbinden die beiden Trierer Kammern mit ihrem Engagement. Carl-Ludwig Centner von der Handwerkskammer Trier macht deutlich, dass die Kammern sehr wohl Interesse an Arbeitnehmern haben, die aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland wollen. Dabei schließt er ausdrücklich auch Menschen ein, die ihren Job wegen Arbeitsunfähigkeit verloren haben. ‟Wir können diesem Personenkreis mit verschiedenen Programmen und Weiterbildungsmaßnahmen helfen und sie so wieder dem deutschen Arbeitsmarkt zuführen.”

Das wollen auch Corinna Jakoby und Gisela Gerhard vom Verein ‟Palais e.V.” Die beiden Frauen sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Corinna Jacoby berät mit ihren Kolleginnen Flüchtlinge, die wieder in ihren erlernten Berufen arbeiten wollen. In Beratungsgesprächen sichten die Frauen unter anderem die vorhandenen Dokumente und helfen den Menschen die richtige Anlaufstelle zu finden. Wenn dann der Bescheid kommt und weitere Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich sind, werden sie auch hier bei der Vermittlung tätig.

Ihre Kollegin Gisela Gerhard kümmert sich nicht nur an diesem Tag um Frauen, die zurück in den Beruf wollen. ‟Zu uns kommen die Frauen, die zwar den inneren Entschluss gefasst haben, die aber noch nicht im Jobcenter oder der Agentur für Arbeit vorstellig geworden sind.” Auch hier steht die Beratung iim Vordergrund, hin und wieder aber kommt es auch zu direkten Vermittlungen. Seit dem 1. Januar 2016 hat sie bis zum heutigen Tag etwa 40 Frauen beraten und ihnen weitergeholfen. Doch sowohl Corinna Jakoby wie auch Gisela Gerhard stellen fest: ‟Die Zahl der Ratsuchenden steigt in dem Maße, in dem unsere Bekanntheit in der Öffentlichkeit wächst.”

Heribert Wilhelmi wird diese Aussagen gerne hören. Zeigt die Reaktion doch, wie sinnvoll und hilfreich solche Veranstaltungen bei der Begleitung der Menschen hin zum Arbeitsleben sind. Was aber auch das Publikumsinteresse deutlich machte. Denn schon wenige Minuten nach der Begrüßung waren die Offiziellen nicht mehr unter sich. Zum Teil lange Warteschlangen an den einzelnen Informationsständen unterstrichen das Informationsbedürfnis der Menschen in der Region.



