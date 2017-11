‟Es war der Wunsch der Stadt‟

TRIER. Der Trierer Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten vorweihnachtlichen Märkten in ganz Deutschland. Wesentlichen Anteil daran hat die Familie Bruch, die dieses Event seit vielen Jahren ausrichtet und in weiten Bereichen mit entwickelt hat. Jüngst aber sind am Trierer Weihnachtshimmel dunkle Wolken aufgezogen.

Der reporter hatte als erstes Trierer Medium am Freitag von einer geplanten Veränderung berichtet. Laut einer Information aus dem Presseamt wird es im Zuge einer Neuplanung keinen Weihnachtsbaum mehr auf dem Trierer Hauptmarkt geben. Stattdessen soll an diesem Platz in Zukunft die Weihnachtspyramide stehen.

Die Reaktionen in den sozialen Medien waren enorm und reichten von Verärgerung über Beschimpfungen bis hin zu zustimmenden Kommentaren. Grund genug für den reporter, noch einmal bei der Stadtverwaltung nachzuhaken.

“Wir mussten Platz schaffen”

Rahaus-Sprecher Michael Schmitt ist spürbar um eine Versachlichung der Diskussion bemüht. Nein, sagt er, es stimme nicht, dass es der Wunsch der Familie Bruch gewesen sei, den Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt einzusparen. Dass es in diesem Jahr zu einem Wechsel gekommen sei, liege vor allem an der neuen Beleuchtung. Deshalb habe über die Platzierung der Stände gesprochen werden müssen. Schmitz: ‟Aus Sicherheitsgründen können die Weihnachtsmarktstände auf dem Hauptmarkt nicht noch enger als bisher zusammenrücken. Die einzige Möglichkeit, die Situation etwas zu entzerren, war, Platz zu schaffen.”

Womit der Sprecher zum zweiten Punkt, den Marktleuten, überleitet. Man habe den drei Marktkaufleuten Ersatzstandorte angeboten, an denen sie ihre Sortimente auch in der Weihnachtsmarkt-Zeit anbieten können. ‟Das ist durch die gültige Marktordnung auch gedeckt.” Konkret handelt es sich laut dem Pressesprecher um zwei größere und einen kleineren Stand, die im Winter in der Regel ihr Sortiment weihnachtlich anpassen. Noch einmal Michael Schmitz: ‟Die drei Marktkaufleute weichen nun in der Weihnachtsmarkt-Zeit auf den Kornmarkt und vor die Commerzbank aus.” Und selbstverständlich trage die Stadt der veränderten Situation Rechnung: ‟Da es das erste Mal ist, dass sie ihre Stände in dieser Zeit nicht auf dem Hauptmarkt aufbauen, wird die Stadt ihnen bei den Marktstandsgebühren entgegenkommen.”

Bleibt die Weihnachtspyramide, die vom Domfreihof auf den Hauptmarkt umzieht. ‟Mit der Pyramide auf den Hauptmarkt zu wechseln, war schon lange der Wunsch der Stadt. In die Gespräche darüber war die Familie Bruch selbstverständlich eingebunden‟, sagt der Sprecher nun. Dezernent Thomas Schmitt (CDU) habe das Vorgehen aber auch mit dem Arbeitskreis “Winterliches Trier” sowie mit den städtischen Ämtern wie etwa der Denkmalpflege und der Stadtplanung, abgestimmt und ferner alle Stadtratsfraktionen im Vorfeld informiert. (rl)



