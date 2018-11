TRIER. Die stadteinwärts führende rechte Spur der Bitburger Straße wird an der Napoleonsbrücke am Freitag, 30. November, und am Montag, 3. Dezember, zwischen 8.30 und 18 Uhr gesperrt. Grund ist die Sanierung der Stützmauer am Mühlenweg. Die beengten Platzverhältnisse dort machen nach Rathaus-Angaben vom heutigen Dienstag eine Sperrung der Spur erforderlich. (tr)



