Esser geht – Geschäftsführer gesucht

TRIER. Wolfgang Esser führt die Geschäfte der städtischen Beteiligungsgesellschaft “MVG Messe und Veranstaltungsgesellschaft mbH” inzwischen bereits seit deren Gründung im Jahre 2001. Damals als reine Betreibergesellschaft der Arena Trier gestartet, verwaltet Esser mit seinem Team inzwischen auch die Messeparkhalle in den Trierer Moselauen und wird bis zur abschließenden Klärung von deren Zukunft auch die Betreibung der Europahalle Trier verantworten.

Dass Wolfgang Esser nun in absehbarer Zeit altersbedingt in Ruhestand ausscheidet, bedauern die Vertreter der beiden derzeitigen Gesellschafter Stadt und SWT GmbH sehr. Um möglichst viel von dessen Erfahrungen auch langfristig für die Gesellschaft nutzbar zu machen, wurde im Gesellschafterkreis entschieden, die Staffelübergabe in der Geschäftsführung mit einer einjährigen Übergangsphase zu realisieren. Entsprechend sucht die Gesellschaft nun durch eine entsprechende überregionale Ausschreibung einen neuen Geschäftsführer für die MVG. Dieser soll die Geschicke der Gesellschaft zunächst ein Jahr gemeinsam mit Wolfgang Esser, anschließend dann alleine verantworten.

Aufgabe des neuen Geschäftsführers wird auch weiterhin der Betrieb der genannten Veranstaltungsorte im Stadtgebiet sein. Damit im Zusammenhang steht die Organisation und Abwicklung sowohl eigener als auch fremder Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen. Hierfür wird eine qualifizierte Führungsperson gesucht, die bereits über umfangreiche Erfahrungen im Veranstaltungsbereich verfügt, und hierdurch auch neue Akzente in der Trierer Hallenlandschaft setzen kann. (tr)



