“Europa für junge Menschen greifbar machen”

LUXEMBURG/TRIER. Gemeinsam mit zahlreichen Interessierten und Gästen haben der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel und Corinne Cahen, Ministerin für die Großregion, heute in Luxemburg den Startschuss für ihre zweijährige Gipfelpräsidentschaft der Großregion gegeben und ihr Programm vorgestellt, das unter dem Motto “bürgernahe Großregion” steht. Eine Ausstellung “Willkommen in der Großregion: Unsere Gemeinsamkeiten und der Reichtum unserer Unterschiede” lud zum Kennenlernen der Großregion ein. Auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe nimmt heute am Gipfel der Großregion teil.

“Ich freue mich sehr über das Schwerpunktthema unserer luxemburgischen Nachbarn. Wie wir es schaffen, junge Menschen stärker für Europa zu gewinnen, ist zurzeit eine zentrale Frage, die wir beantworten müssen. Das werden wir nur schaffen, indem wir Europa aus der Perspektive der jungen Menschen denken und die Impulse der jungen Generation aufnehmen. Und wir müssen Europa greifbarer machen, denn es lebt durch den Austausch und nicht nur entlang gemeinsamer Verträge”, sagt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

In europäischen Kooperationsräumen wie der Großregion erleben die Menschen Europa ganz konkret: Sie begegnen sich, überqueren die Grenze, um im Nachbarland zu arbeiten, eine Ausbildung zu absolvieren oder nutzen kulturelle Angebote. In der Großregion planen alle Partner gemeinsame Projekte und suchen nach konkreten Lösungen für grenzüberschreitende Herausforderungen und Fragestellungen.

“Europa ist das Ergebnis dessen, was wir konkret daraus machen. Hier in der Großregion gestalten wir Europa sehr konkret. Wir arbeiten auf vielen Politikfeldern zusammen, die die Menschen ganz direkt in ihrem Alltag betreffen: Bildung und Arbeit, Wirtschaft und Verkehr, aber auch Umwelt, Energie, Kultur und Tourismus. Dadurch nutzen wir Ressourcen effektiver und können gemeinsamen Herausforderungen besser begegnen”, so die Ministerpräsidentin.

Dass die luxemburgische Präsidentschaft in den kommenden Jahren das Haus der Großregion zu einem zentralen Veranstaltungsort machen möchte, sei sehr zu begrüßen. “Dieser gemeinsame Ort ist ein sichtbares Symbol für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Großregion und eine niedrigschwellige Anlaufstelle für die Bürger und Bürgerinnen. Rheinland-Pfalz liegt deshalb eine weitere Stärkung des Hauses sehr am Herzen”, so Dreyer.

Beispiele für aktuelle Vorhaben sind SESAM, ein Projekt zur Förderung der Sprachkompetenz von der Kita bis zur weiterführenden Schule, und GREATER GREEN, das in den nächsten drei Jahren ein Umwelttechniknetzwerk in der Großregion aufbauen wird. Wegweisend für die guten bilateralen Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg ist die geplante neue Moselfähre für Oberbillig – Mertert/Wasserbillig, die in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen soll. Auch dieses Vorhaben wird mit Mitteln der Europäischen Union über das Programm INTERREG V A “Großregion” finanziell gefördert.

Die Großregion umfasst Rheinland-Pfalz, das Saarland, Lothringen, Luxemburg, die Wallonie sowie die Französische und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. (tr)

Drucken