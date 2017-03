European-Job-Day erstmals an zwei Tagen

TRIER. Die Arbeitsmärkte Trier und Luxemburg sind eng miteinander verwoben. Rund 30.000 Arbeitnehmer pendeln täglich über die Grenze ins Großherzogtum. Mit dem European Job Day bietet Trier – als einzige Stadt in Rheinland-Pfalz – die ideale Plattform rund um das Thema “Arbeiten und Leben in der Großregion”. In diesem Jahr findet der European-Job-Day erstmals zweitägig statt: Neben der klassischen Informations- und Bildungsmesse am 4. Mai richten die Veranstalter der Agentur für Arbeit Trier den neuen Online-Job-Day am 5. Mai aus.

Wichtige Tipps und Informationen zum Thema “Leben und Arbeiten in der Großregion” erhalten alle Besucher am 4. Mai von zehn bis 17 Uhr in der Tufa. Egal ob auf Jobsuche oder bereits im Ausland tätig, die Informations- und Bildungsmesse bietet ihnen die Möglichkeit, sich über Jobchancen in der Großregion zu informieren. Unter den rund 30 Ausstellern befinden sich zahlreiche Aus- und Weiterbilder der Region. Diese wissen, welche Qualifikationen besonders gefragt sind und welche Weiterbildungen die Karrierechancen verbessern.

Die Experten von European-Employment-Service (EURES), Finanzamt, Kranken- und Rentenversicherung sowie Gewerkschaften und Familienkasse beraten zu den zentralen Fragen der sozialen Absicherung von Grenzgängern. Aber auch Jobsuchende kommen auf ihre Kosten: An den Informationsständen der Arbeitsverwaltungen der Großregion finden sie attraktive Stellenangebote aus Belgien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Ein besonderes Highlight ist der Vortrag des prominenten Spiegel-Online-Kolumnisten Gerhard Winkler. Er bietet Einblicke in die perfekte Bewerbung auf internationalem Parkett.

Wer sich am 4. Mai über die Jobchancen in der Großregion schlau gemacht hat, ist bestens gerüstet für den ersten European-Online-Job-Day am darauffolgenden Tag. Am 5. Mai treffen Arbeitgeber und Jobsuchende in der virtuellen Welt aufeinander. Im geschützten Bereich der Plattform europeanjobdays.eu können sie per Text-, Video- oder Telefonchat Bewerbungsgespräche durchführen. Der Vorteil liegt dabei für beide Seiten auf der Hand, sagt Organisatorin und EURES-Beraterin Hanna Kunze: “Der European-Online-Job-Day überwindet Grenzen. Menschen mit Interesse an einer Arbeitsstelle in Trier oder Luxemburg, egal ob aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland oder anderen Ländern Europas stammend, und Unternehmen aus der Grenzregion können sich unkompliziert und ohne weite Strecken zurückzulegen kennenlernen.” Wichtige Fragen könnten somit bereits im Vorfeld geklärt werden, bevor es in einem nächsten Schritt zum persönlichen Treffen in der Firma käme.

Die virtuelle Job-Messe steht Bewerbern aus allen Branchen und mit allen beruflichen Hintergründen offen. Wer nicht bis zum 5. Mai auf seine Karrierechance warten möchte, sollte sich bereits heute registrieren und Termine mit potenziellen Arbeitgebern vereinbaren. Die Online-Plattform ist ab sofort freigeschaltet.

Mehr Informationen unter europeanjobdays.eu oder bei den EURES-Beratern Hanna Kunze und Mirko Löhmann unter Trier.EURES@arbeitsagentur.de oder 0651/205-3003. (tr)



