Ex-Haus gründet Gruppe für Konzertveranstalter

TRIER. Es liegt in der langjährigen Tradition des Jugend- und Kulturzentrums Exzellenzhaus, Jugendliche und junge Erwachsene dabei zu unterstützen, als Konzertveranstalter/Konzertveranstaltergruppe mit Sitz im Exhaus tätig zu werden. Hierfür sucht das Ex-Haus Jugendliche und junge Menschen, die Interesse haben, einer solchen Gruppe beizutreten.

Das Projekt wird in das von der VHS Trier und der “Jungen VHS” unterstützte stadtweite Konzert- und Partykonzept “Die Veranstalter” eingebettet sein. Neben dem Organisieren von eigenen Partys und Konzerten (um Letzteres wird es traditionell im Exhaus gehen) werden den Mitgliedern der Gruppe in einer kostenfreien Workshopreihe wichtige Skills vermittelt. Von der Orga bis zum Sicherheitskonzept bei Konzerten und Partys − vermittelt von erfahrenen Workshopleitern. Zusätzlich werden die einzelnen Gruppen pädagogisch und fachlich unterstützt. Im Exhaus durch Fachkräfte der offenen Kinder- und Jugendarbeit und des Kulturbüros Exhaus.

Zu einem ersten Koordinierungtreffen der neuen Exhaus-Gruppe sind interessierte junge Menschen am Donnerstag, 17. März, ab 19.30 Uhr in die Gaststätte Simplizissimus (Simpl) am Viehmarkt eingeladen. Hier wird es um gegenseitiges Kennenlernen, Erfahrungsaustausch, Vorstellung des Konzepts und Planung einer ersten gemeinsamen Konzertes gehen. Dsa Ex-Haus freut sich über möglich viele konzert- und musikbegeisterte Mitmacher. (tr)



