Export, Werbung, Haifischbecken

TRIER. 90 Branchenvertreter haben sich beim Branchenforum “Weinwirtschaft” in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier zur Zukunft des regionalen Weins ausgetauscht. Durchaus kritisch beurteilten Johannes Hübinger, Vorsitzender des Kellereiverbands und Dirk Richter, Vorsitzender des IHK-Weinausschusses die aktuelle Marktsituation. Die weltweite Weinproduktion sei in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gefallen, stellte Richter fest. Es dürfte kaum gelingen, die aktuelle Nachfrage im In- und Ausland zu befriedigen. Dennoch stimme die Qualität. “Wir erwarten in vielen Regionen gute bis beste Qualität”, so Richter. Für die Zukunft müssten neue Vermarktungskonzepte her, die von der Basis bis zur Spitze das gesamte Weinsortiment im Blick haben.

Ein weiteres Problem sei, dass im Export wenig Dynamik herrsche. Der Nachfrage nach dem einstigen Verkaufsschlager Liebfrauenmilch sei von 120 Millionen Litern pro Jahr in 1995 auf inzwischen 15 Millionen Liter pro Jahr abgesackt. Mit höherwertigem Wein auf hartumkämpften Märkten Fuß zu fassen, gestalte sich ebenfalls immer schwerer. Ein Trend, den auch Professor Marc Dreßler vom Weincampus Neustadt bestätigen kann. Dreßler stellte dabei die Theorie auf, dass der Deutsche Markt ein klassischer Verdrängungsmarkt sei und daher vergleichbar mit einem Haifischbecken. Der Markt sei durch zu viele Anbieter übersättigt und im Absatz sei daher kaum mehr eine Steigerung erkennbar.

Laut einer Umfrage haben zudem 31 Prozent aus der Weinwirtschaft angegeben, mit der Gewinnung von Neukunden unzufrieden zu sein. Winzer und Kellereien müssten daher mit frischen Marketingkonzepten andere Märkte erobern. Welche das sein könnten, verriet im Anschluss Professorin Simone Loose von der Hochschule Geisenheim. Aktuell interessant seien die skandinavischen Länder oder auch Länder in Fernost, wie Japan, China oder Südkorea. Ebenfalls großes Potenzial, wenn auch erst in Zukunft, habe Russland. (tr)



