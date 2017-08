Fachoberschule Konz stellt sich vor

KONZ. Die Fachoberschule (FOS) Konz der Realschule plus und FOS Konz mit dem Schwerpunkt Informatik und Elektrotechnik stellt sich am Donnerstag, 31. August, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ), Dasbachstr. 9, 54292 Trier vor. Die Fachoberschule richtet sich an Schüler der Region mit dem qualifizierten Abschluss der Sekundarstufe I der Realschule plus oder der Versetzung in die Klassenstufe 11 des Gymnasiums. In zwei Schuljahren bietet die Fachoberschule in Konz die Möglichkeit, die allgemeine Fachhochschulreife zu erwerben. Die Schüler können damit an allen Hochschulen in Deutschland jedes beliebige Fach studieren.

Claudia Hütte, die Fachoberschulkoordinatorin wird die Schulform, in der die Schüler in der Jahrgangsstufe 11 an drei Tagen ein Praktikum in einem Betrieb machen, vorstellen. Sie wird dabei auch auf die Berufsaussichten und die guten Verdienstmöglichkeiten in Technischen Berufen eingehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich bei Fachlehrern näher über diesen praxisorientierten Weg zur Allgemeinen Hochschulreife zu informieren.

Nähere Informationen erhalten Sie im BiZ unter 0651/205-5000 oder trier.biz@arbeitsagentur.de. (tr)



Drucken