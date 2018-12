Fachrichtung Intermedia-Design feiert Jubiläum

TRIER. Im Wintersemester 2008/09 ging Intermedia Design als innovatives Lehrexperiment an der Hochschule Trier an den Start, um den kreativen Möglichkeiten digitaler Gestaltung einen angemessenen Platz in der Ausbildung von Designern an der Hochschule Trier zu bieten.

Nach zehn Jahren des Aufbaus mit vielen Studierenden, vielfältigen Projekten, gestalterischen und wissenschaftlichen Beiträgen feiert die Fachrichtung nun ihr zehnjähriges Jubiläum. Eine Ausstellung mit Studierendenarbeiten aus den Bereichen Hypermedia, Film, Games, Medienräume, Fotografie, Installation und Produktdesign steht allen Interessierten offen. Ein Festakt und eine Party mit Studierenden, Alumni und Lehrenden setzen den feierlichen Endpunkt des Jubiläums.

Mit dem Motto “100 Jahre Intermedia Design” wird nicht nur auf die Vergangenheit, sondern in gleichem Maße auf die Zukunft einer digital zu gestaltenden Welt hingewiesen.

Ausstellung

22. bis 24. Januar 2019

10 bis 18 Uhr

Campus Gestaltung

Gebäude R

Irminenfreihof 8

54290 Trier

intermediales-design.de



Drucken