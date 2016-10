Fachtagung im Haus des Jugendrechts

TRIER. Jugendspezifisches Fachpersonal des Landkreises und der Stadt Trier, Mitarbeiter von freien Jugendträgern, Schulsozialarbeiter, Streetworker, die Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei folgten der Einladung des Polizeipräsidiums Trier zu einer Fachtagung zum Thema “Islamismus, Identität und Integration – Junge Menschen gegen Radikalisierung stärken”. Ein Thema, das immer mehr beschäftigt. Die vom Haus des Jugendrechts Trier am vergangenen Mittwoch abgehaltene Fachtagung sollte Fachkräfte über Strategien von Radikalisierungen informieren und für Argumentationsmuster sowie Verhaltenscodes sensibilisieren.

Mit dem ersten Impulsreferat “Vom Islam zum Islamischen Staat – Muslime zwischen Religion und Ideologie” eröffnete Aladdin Sarhan, Islamwissenschaftler des LKA Rheinland-Pfalz, die Veranstaltung. In seinem wissenschaftlich fundierten – mit persönlichen und emotionalen Akzenten gefärbten – Vortrag erläuterte Sarhan zunächst die Begriffsbestimmungen und die Kernelemente von Islam und Islamismus und endete mit dem Thema “Salafismus”.

Ein fast nahtloser Übergang zum Thema “Salafismus” erfolgte durch das zweite Impulsreferat. Mit dem Thema “Ich war ein Salafist. Meine Zeit in der Islamischen Parallelwelt” schilderte Dominic Musa Schmitz sehr authentisch und emotional bewegendend Auszüge seines Lebens.

Den Abschlussbeitrag der Fachtagung hielt Fabian Jelloneck von jugendschutz.net mit seinen Vortrag “Die Stimmungsmacher – Wie Rechtsextreme mit manipulierenden Nachrichtenseiten gegen Geflüchtete hetzen!”

Die Veranstalter ziehen ein aus ihrer Sicht positives Fazit der Tagung: Es sei aus Sicht der Teilnehmer eine absolut informative Veranstaltung gewesen. Eine besondere Bedeutung komme der engen Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren vor Ort zu, die mit dem Thema Radikalisierung in Berührung kommen können. Um Radikale und Islamisten zu bekämpfen, müssten derartige Themen in der Mitte der Gesellschaft offen diskutiert werden – mit dem Ziel, Lösungen zu finden. Es sei ferner wichtig, fachliche Impulse in der Beziehungsarbeit mit jungen radikalisierten Menschen zu setzen. (tr)