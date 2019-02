Fahndungserfolg der Bundespolizei

TRIER. Am Donnerstagabend konnte die Bundespolizei in Trier am Hauptbahnhof einen Fahndungserfolg verbuchen. Die Streife kontrollierte gegen 21 Uhr einen 24-jährigen montenegrinischen Staatsangehörigen.

Es stellte sich heraus, dass der Mann einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Passau wegen unerlaubter Einreise offen hatte. Durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 300 Euro und 70 Euro Verfahrenskosten konnte der junge Mann einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen entgehen. (tr)



