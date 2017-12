Fahrbahnerneuerung im Drosselweg

TRIER. Wegen Bauarbeiten ist der Drosselweg in Ehrang vom 8. bis einschließlich 12. Dezember nur für Anwohner eingeschränkt nutzbar. Zunächst wird der alte Belag abgefräst und noch vorbereitenden Arbeiten am Dienstag, 12. Dezember, vormittags die neue Deckschicht aufgetragen. In dieser Zeit ist die Zufahrt nach Angaben des städtischen Tiefbauamts auch für Anwohner gesperrt. Rettungsfahrzeuge können das Gebiet aber jederzeit erreichen. (tr)



