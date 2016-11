Fahrradkontrollen in Trierer Fußgängerzone

TRIER. Am gestrigen Dienstag haben Beamte der Polizeiinspektion Trier und der Polizeiwache Innenstadt erneut Fahrradkontrollen mit dem Schwerpunkt auf Radverstöße in der Trierer Fußgängerzone abgehalten. Wiederum wurden nach Polizei-Angaben innerhalb kürzester Zeit 15 Radfahrer und sieben Autofahrer verwarnt, die verbotswidrig die Fußgängerzone befuhren. Ein Radfahrer zeigte sich in der Fußgängerzone besonders uneinsichtig. Da er nach zwei geahndeten Verstößen noch immer keine Einsicht zeigte, wurde sein Fahrrad bis zum Abend sichergestellt. Die Polizei weist aus gegebenem Anlass darauf hin, dass auch der Lieferverkehr ab elf Uhr die Fußgängerzone nur mit einer Ausnahmegenehmigung befahren darf. (tr)

