Fairtrade-Stadt – Preis für Trier

TRIER. Auszeichnung für die Fairtrade-Stadt Trier: Für den vierten Platz bei der Fair-Trade-Towns-Conference in der vergangenen Woche erhielt die Stadt 20.000 Preisgeld. Hinter Köln, Neumarkt in der Oberpfalz und Mainz/Dortmund holte Trier sich für sein Gesamtengagement als Fairtrade-Kommune den vierten Platz. Insgesamt hatten sich 100 Kommunen mit 906 Projekten um die 200.000 Euro Preisgeld beworben. Das Geld wird laut Fairtrade-Koordinator Toni Loosen-Bach in die allgemeinen Bemühungen der Stadt, fairen Handel zu unterstützen, fließen. Trier trägt seit sieben Jahren die Auszeichung Fairtrade-Stadt.

Die Fair-Trade-Towns-Kampagne ist eine einzigartige weltweite Bewegung. Knapp 2.000 Städte rund um den Globus tragen den zusätzlichen internationalen Titel, darunter London, Brüssel, Rom, Saarbrücken, San Francisco und Kopenhagen. Der Verbund fördert gezielt den Fairen Handel auf kommunaler Ebene und ist das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Unter dem Motto “Fair Trade across generations” hatten sich bei der Tagung in der vergangenen Woche Akteure aus zahlreichen Ländern über aktuelle Entwicklungen sowie ihre Erfahrungen im Einsatz für einen fairen Handel ausgetauscht. (et)



