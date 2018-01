Falsche Versprechen für Neukunden

TRIER. Wer schon mal den Strom- oder Gasanbieter gewechselt hat, weiß: Viele Anbieter locken neue Kunden mit Zauberworten wie “Neukundenbonus“, “Sofortbonus“ oder “Preisgarantie“. Dass sich der Strompreis in Deutschland aber aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt und sich Garantien oft nur über einen Teil des Preises erstrecken, ist vielen unbekannt.

Ein Bonus wird oft nicht direkt ausgezahlt, sondern in der Regel erst mit der Jahresschlussrechnung oder dem ersten Monatsabschlag im Folgejahr verrechnet. Viele Anbieter regeln das in den vertraglich vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dem sogenannten Kleingedruckten. Immer wieder wenden sich Verbraucher wegen Schwierigkeiten bei der Auszahlung der Boni an die Verbraucherzentrale. Diese hilft bei allen Schwierigkeiten und Fragen – auch dann, wenn Anbieter mit fadenscheinigen Begründungen die Zahlung des Bonus ganz verweigern oder sich der vereinbarte Energiepreis trotz Garantie ändert.

Fragen rund um Energieversorgungsverträge beantwortet die Energierechtsberaterin der Verbraucherzentrale in Trier. Die rechtliche Beratung findet jeden zweiten und vierten Montag im Monat in der Beratungsstelle Trier, Fleischstraße 77 statt und kostet 18 Euro. Auch die Beratung zum Wechsel des Strom- und Gasversorgers ist für 5 Euro möglich.

Terminvereinbarung ist erforderlich, per Telefon unter (0651) 48802 oder per E-Mail an energierecht@vz-rlp.de. Die Verbraucherzentrale bietet in Mainz auch eine Überprüfung von Heizkostenabrechnungen für 20 Euro nach Einsendung der Unterlagen an die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Postfach 4101 in 55031 Mainz an. (tr)



