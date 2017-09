Familienbetriebe “Rückgrat der Wirtschaft”

TRIER. Zum Tag des Tischlerhandwerks hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer handwerkliche Familienbetriebe als “Rückgrat der mittelständischen Wirtschaft in Rheinland-Pfalz” gewürdigt. Bei einem Besuch der Schreinerei Adams in Trier nannte die Ministerpräsidentin die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens: “Ohne ihren Einsatz, ihre Ideen und ihre Leidenschaft hätte die Schreinerei nicht bestehen können.”

Die Schreinerei Adams wurde vor 60 Jahren gegründet. Damals als Ein-Mann-Betrieb auf 150 Quadratmetern. Heute arbeiten dort mehr als 30 Menschen auf knapp 1800 Quadratmetern. Sie fertigen in Handwerksarbeit hochwertige Möbelstücke. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten sie persönliche Einrichtungskonzepte. Die Firma ist bis heute im Familienbesitz.

Ausdrücklich dankte die Ministerpräsidentin der Adams GmbH für die qualifizierte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Berufen. “Sie selbst betrachten die erfolgreiche und fundierte Ausbildung junger Menschen als sinnvolle Investition in die Zukunft”, lobte Dreyer und ergänzte: “Ich bin sicher, dass auch Sie damit eine gute Zukunft haben werden!”

Das Tischlerhandwerk stehe nicht nur für qualitativ hochwertige Möbel, Fenster und Türen. Es sei auch ein Dienstleister auf höchstem Niveau und ein starker Partner der Landesregierung in der Sicherung der Fachkräfte. Der Landesinnungsverband des rheinland-pfälzischen Tischlerhandwerks, Bestattungs- und Montagegewerbes vertrete die Interessen von 2.300 Innungsbetrieben, rund 13.000 Beschäftigten und 1.200 Auszubildenden. Der Tag des Tischlerhandwerks, der in diesem Jahr schon zum vierten Mal angeboten wird, biete “eine gute Gelegenheit, in das Handwerk reinzuschnuppern”, so die Ministerpräsidentin.

Den Auszubildenden der Schreinerei wünschte Dreyer einen guten Start: “Sie haben sich für ein Handwerk entschieden als gute Grundlage für Ihren weiteren Arbeitsweg. Es ist ein Handwerk, das heute zu den modernsten Berufen mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten zählt.” (tr)



