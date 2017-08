Familienfest im Nells Park am 27. August

TRIER. Die Stadtteileinrichtungen in Trier-Nord und die Initiative “Renaissance Nells Park” laden zum Familienfest in den Park Nells Ländchen am Sonntag, 27. August, ein. Los geht es um 11.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, bevor Oberbürgermeister Wolfram Leibe um zwölf Uhr das Fest eröffnet. Unterstützung erhält er von Kindern der Ambrosius-Grundschule, die mehrere Lieder singen. Anschließend warten viele Musik-, Spiel- und Sportangebote auf die Besucher: Angefangen bei der Jazz- & Rock-School der städtischen Karl-Berg-Musikschule über Cheerleading und Hip Hop. Außerdem gibt es einen Bewegungsparcours für die Kleinsten, Torwandschießen, Stelzenlauf und Riesenseifenblasen. Zudem stellt eine Aikido-Gruppe ihren Sport vor. (tr)

