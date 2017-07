Familienfest mit Spendenaktion im Eifelpark Gondorf

GONDORF. Am 26. August startet unter dem Motto “Familien spielen für den guten Zweck“ der zweite interaktive Eifelpark Spendentag. Zu Gunsten der Villa Kunterbunt in Trier sammeln alle Teilnehmer zwischen 10:00 und 17:00 Uhr jede Menge Spendengelder an unterschiedlichen Mitmachstationen.

Alle Teilnehmer, egal ob klein oder groß, ob jung oder alt, können an zahlreichen Spielestationen ihr Geschick unter Beweis stellen.Die Angebote reichen vom Wettmelken über ein Schubkarren- und Tretbootrennen bis zum Bogenschießen mit den Eifel Bowhuntern. Für jeden errungenen Punkt an einer Mitmachstation spendet der Eifelpark am Ende des Tages einen Obolus für die Villa Kunterbunt des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier.

Die Villa Kunterbunt ist ein Betreuungs- und Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder sowie Jugendliche und deren Familien in der Region Trier. Als Schirmherrin unterstützt Bundesfamilienministerin Katarina Barley den Spendentag: “Familien helfen Familien – und der Spaß kommt dabei nicht zu kurz. So kann man den Spendentag des Eifelparks zu Gunsten der Villa Kunterbunt zusammenfassen. Das wird ein toller Tag für viele Familien!“

“Je mehr gespielt wird, desto mehr wird von uns gespendet“, ruft Nadine Löwenthal vom Eifelpark Gondorf zur Teilnahme auf und ergänzt: „Wir wollen mit allen Besuchern an diesem Tag ein großes Familienfest für den guten Zweck feiern.“ Aus diesem Grund wird es für alle Gäste über 100 cm einen Sondereintrittspreis von 16,50 Euro beim zweiten Eifelpark Spendentag geben. “Wir freuen auch sehr über die Zusage von Bundesfamilienministerin Katarina Barley, uns persönlich als Schirmherrin am 26. August zu unterstützen“, bestätigt Nadine Löwenthal den Besuch der Ministerin im Eifelpark.

Wer aktiv am Spendentag teilnehmen will, braucht keine vorherige Anmeldung. Ganz einfach die Öffnungszeit zwischen 10:00 und 17:00 Uhr zum Mitmachen nutzen. (tr)



Drucken