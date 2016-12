Familienführung durch die Weihnachts-Ausstellung

TRIER. Das Stadtmuseum Simeonstift versüßt die Vorweihnachtszeit mit der traditionellen Winterausstellung im Stifterkabinett: Kunstwerke mit Szenen der Weihnachtsgeschichte, aber auch von winterlichen Landschaften und vergnügten Szenen in den kalten Monaten laden zum Entdecken ein. An den vier Adventssamstagen bietet das Museum Aktionen für große und kleine Besucher an: Am 10. Dezember findet um 14 Uhr eine Familienführung durch die Winterausstellung mit anschließendem Basteln und gemeinsamem Punsch-Trinken statt. Der Eintritt beträgt 16 Euro (2 Erwachsene und bis zu 2 Kinder) oder acht Euro (1 Erwachsener und bis zu 2 Kinder), zuzüglich ein Euro für Material. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (tr)

