Faszination Wildkatze

TRIER. Kaum ein anderes Tier gilt in unseren Breitengraden so geheimnisvoll wie die Wildkatze. Vielleicht liegt es daran, dass Wildkatzen vom Menschen nur ganz selten wahrgenommen werden und zudem auch schon in vielen Regionen als ausgestorben galten. Doch die Wildkatzen sind wieder im Kommen. Vorkommen gibt es im Mattheiser Wald, die stärkste, genetisch nachgewiesene Wildkatzenpopulation lebt bundesweit betrachtet im Meulenwald.

Am Mittwoch, 21. März, dem internationalen Tag des Waldes, lädt das Forstamt Trier zur Spurensuche des Wildtieres des Jahres 2018, der Wildkatze, in das Robert-Schumann-Haus (Auf der Jüngt 1, Trier) ein. Ab 18 Uhr gehen Fachleute aus dem Forst auf das Thema Wildkatze ein. Dabei werden Fragen angeschnitten wie “Wie und wo lebt eigentlich eine Wildkatze? Warum haben wir in Rheinland-Pfalz und der Eifel eine große Verantwortung für sie? Warum gelingt der Schutz mit einer naturnahen Forstwirtschaft? Wo liegen die Risiken? Was müssen wir tun?” Neben diesen Betrachtungen steht auch ein Diavortrag von Gabriele und Harry Neumann auf dem Programm.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es wird lediglich um eine Voranmeldung (entweder per E-Mail: forstamt.trier@wald-rlp.de oder via Telefon: 0651 82497-0) gebeten. (rl)



