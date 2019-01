Faszinierende Einblicke ins Fach “Intermedia Design”

TRIER. Es war ein innovatives Lehrexperiment, das unter der Verantwortung von Professor Franz Kluge im Wintersemester 2008/09 an den Start ging: “Intermedia Design” sollte den kreativen Möglichkeiten digitaler Gestaltung einen angemessenen Platz in der Ausbildung von Designern an der Hochschule Trier geben. Was als Experiment begonnen hat, ist längst eine Erfolgsgeschichte geworden.

Bis Freitag feiert auf dem Paulusplatz die Fachrichtung “Intermedia Design” im Gebäude Q ihr zehnjähriges Bestehen mit einer Ausstellung, die tiefe und faszinierende Einblicke in die Arbeit der Studierenden aus den Bereichen Hypermedia, Film, Games, Medienräume, Fotografie, Installation und Produktdesign gewährt, aber auch in die Zukunft von Arbeitsleben und Alltag blickt.

Ein Festakt am Donnerstag, 24. Januar, um 18 Uhr im Gebäude Q am Irminenfreihof 11 (Raum 128, 1.Stock) und eine Party mit Studierenden, Alumni und Lehrenden setzen den feierlichen Endpunkt des Jubiläums. (tr)



