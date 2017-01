FDP fordert “Integrität statt Gemauschel”

TRIER. Die FDP fordert “ein transparentes und vor allem offenes Verfahren” bei der Suche nach einem Nachfolger für den abgewählten Dezernenten Thomas Egger (SPD). Die Debatte über den Zuschnitt des Dezernates müsse ferner umfassend hinsichtlich aller Dezernate geführt werden und biete sich im Zusammenhang mit der ebenfalls bald anstehenden Neubesetzung im Dezernat von Angelika Birk (Grüne) an. Scharfe Kritik äußert FDP-Chef Tobias Schneider daran, “dass bereits vor der Verabschiedung der Ausschreibung Namen in die Öffentlichkeit gebracht wurden”. Die Liberalen fordern “Klarheit von Thomas Albrecht und der schwarz-grünen Koalition”.

“Wenn wir eines aus der näheren Vergangenheit gelernt haben sollten, dann doch wohl, dass Teamfähigkeit, Kompetenz, Transparenz und Aufgeschlossenheit wichtiger sind als das Parteibuch”, hatte Schneider bereits in der Ratssitzung am Dienstagabend betont. “Wir sind deshalb sehr froh, dass der aktuelle Ausschreibungsentwurf offen formuliert ist und wir damit die Chance haben, eine Vielzahl von möglichen Bewerbern anzusprechen und damit auch wirklich nach dem besten Bewerber oder der besten Bewerberin zu suchen.”

Hinsichtlich der anderen, vom Stadtvorstand eingebrachten Szenarien eines Neuzuschnitts des bisherigen Egger-Dezerats ergänzt Schneider nun: “Wir sind nicht gegen Veränderungen an der Struktur der Dezernate, ganz im Gegenteil. Wir sind aber der Meinung, dass eine Diskussion über eine neue Struktur im Zusammenhang mit allen Dezernaten geführt werden muss, so dass man hier in Zukunft eine optimale Verteilung der Zuständigkeiten erreicht.”

Insbesondere warte man hier auch noch auf eine wahrscheinliche Neubesetzung im Birk-Dezernat. “Mit einem Führungswechsel dort könnte es auch neue Möglichkeiten zur Verteilung der Geschäftsbereiche geben. Wer sagt beispielsweise, dass es nicht vielleicht einen kompetenten Juristen mit Schwerpunkt im Sozialrecht gibt, der neben dem Sozialen auch Sicherheit und Ordnung abdecken könnte? Derartige Möglichkeiten gibt es sicher viele. Daher sollten wir mit der Einführung neuer Strukturen warten, bis das neue Team im Stadtvorstand steht”, so Schneider.

Scharfe Kritik äußert der FDP-Chef an der Veröffentlichung von möglichen Bewerbern im Vorfeld der Ausschreibung. “Es kann doch nicht sein, dass wir an einem Tag über eine Ausschreibung beraten, man aber bereits am Vorabend in den Medien lesen konnte, wer sich alles vorstellen kann, sich zu bewerben. Das ist ganz einfach schlechter Stil und mangelnder Respekt vor einem demokratischen Verfahren, das dadurch obendrein beeinflusst wird.”

“Um es einmal auf den Punkt zu bringen”, so Schneider, “wenn Thomas Albrecht als stellvertretender Vorsitzender der größten Fraktion im Stadtrat, die sich zudem in einer mehrheitsbildenden Koalition mit den Grünen befindet, erklärt, dass er gerne kandidieren möchte, dann werden sich mögliche Bewerber doch dreimal überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt, sich zu bewerben oder ob die Sache schon geklärt ist. Hier muss dringend Klarheit geschaffen werden. Wir fordern Thomas Albrecht und die schwarz-grüne Koalition daher auf, aus Respekt vor einem offenen, transparenten und fairen Verfahren, unverzüglich zu klären, ob Albrecht sich bewirbt oder nicht und ob er von der CDU und den Grünen unterstützt wird oder nicht. Nur so kann die Integrität dieses demokratischen Prozesses gewahrt bleiben. Andernfalls wird sich das Chaos der vergangenen Monate nun eins zu eins fortsetzen und die Bürgerinnen und Bürger werden zurecht das Gefühl haben, dass die Politik nicht im Rat, sondern in irgendwelchen Hinterzimmern gemacht wird.” (tr/et)

