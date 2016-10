Feeling Grooovy feiern 75 Jahre Paul Simon

TRIER. Am 13. Oktober wird der weltbekannte Musiker Paul Simon von Simon & Garfunkel 75 Jahre alt. Grund genug, dem Musiker eine eigene Geburtstagsparty zu widmen und das natürlich ausschließlich mit seinen Songs. So kommen Simon & Garfunkel-Fans am Freitag den 14. Oktober im Kasino Kornmarkt voll auf Ihre Kosten, wenn die Band Feeling Grooovy ab 20 Uhr aufspielt.

Eine Band mit Liedern aus den Sechzigern, so könnte man es kurz auf den Punkt bringen. Das trifft aber sicherlich nicht den Kern. Denn was Reinhard Irsch (Voc), Werner Hertz (Git/Voc) und Jürgen Trunczik (Git/Voc) präsentieren, reisst die Zuhörer tatsächlich von den Sitzen. Und das liegt nicht allein an den Klassesongs von Paul Simon und Art Garfunkel. Mit viel Liebe und Herz und Spass an der Musik gehen die drei Musiker ans Werk und ziehen die Gäste in ihren Bann. Der Funke zum Mitsingen und Mitmachen springt bei Songs wie The Boxer, Mrs. Robinson, Sound of Silence und vielen anderen bekannten Simon & Garfunkel-Titeln schnell über − so sind Party und gute Laune bei den Musikern und beim Publikum garantiert. (tr)