“Feiern Sie eine Party”

TRIER. Noch ist nicht alles perfekt, aber Rom und Trier wurden auch nicht an einem Tag erbaut. Das Seniorenbüro als Anlaufstelle für alte und älter werdende Menschen hat im Haus Franziskus seine neue Heimat gefunden – an der Ecke von Koch- und Christophstraße. Am Dienstag machten Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) den Senioren ihre Aufwartung. Als Gastgeschenk brachte Leibe einen Scheck über 500 Euro mit. “Feiern Sie damit eine Party”, sagte der Stadtchef, “um so Ihr neues Zuhause einzuweihen.”

Was lange währt, wird endlich gut: Nach dem Abschied der Waldbreitbacher Schwesternschaft drohte das denkmalgeschützte Gebäude an einen privaten Investor zu fallen. Die Stadt handelte in Kooperation mit der Herbert- und Veronika-Reh-Stiftung. Die kaufte dem Orden das Haus für rund 800.000 Euro ab. Bedingung für den für Trierer Verhältnisse extrem niedrigen Kaufpreis: Das Gebäude muss auch künftig für einen sozialen Zweck verwendet werden. Somit war die Idee geboren: Das Seniorenbüro sollte vom Turm Jerusalem aus ins Haus Franziskus umziehen.

Die Stadt konnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Im oberen Stockwerk ist nun die Stabsstelle “Soziale Stadt” mit sechs Mitarbeitern untergebracht. Von dort aus werden alle Projekte des Programms für Ehrang, Trier-Nord und Trier-West zentral koordiniert. Die Senioren nutzen mit dem sogenannten “Kutscherhaus” den hinteren Teil des Komplexes – und demnächst wohl auch in Absprache mit der Verwaltung die Räume des Erdgeschosses im vorderen Teil des Gebäudes. Darauf legt vor allem CDU-Stadträtin Jutta Albrecht wert. Albrecht hatte sich in den vergangenen Monaten auch mit viel persönlichem Engagement und in enger Zusammenarbeit mit Karin Otto, der Vorsitzenden des Fördervereins “Haus Franziskus”, für die Belange der älteren Menschen eingesetzt.

Birk sagte die Nutzung des vorderen Erdgeschosses zu, bat dafür aber um Absprache mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Denn der Mietvertrag mit der Reh-Stiftung ist zweigeteilt. Das “Kutscherhaus” gehört offiziell dem Seniorenbüro, das Hauptgebäude der Verwaltung. In der denkmalgeschützten Villa zur Christophstraße hin fehlt auch die Barrierefreiheit – für ältere Menschen sehr wichtig. Leibe regte daher an: “Machen Sie bitte eine To-Do-Liste, und wir werden uns darum kümmern, dass Ihr Wünsche, wenn möglich, umgesetzt werden.”

Entscheidend für den Stadtchef ist, “dass wir das das Gebäude so erhalten haben, wie es ist, und es jetzt weiter einem sozialen Zweck dient”. Verhindert werden sollte, “dass das Haus an einen privaten Investor geht, und hier dann Eigentumswohnungen entstehen – das ist uns gelungen”. Dieser Aspekt steht für Leibe im Vordergrund. “Aber natürlich ist bei einem Umzug nicht alles perfekt, deswegen sagen Sie uns, wo es klemmt.”

Sein Gastgeschenk, den Scheck über 500 Euro, übergab der Oberbürgermeister an die inzwischen 90-jährige Edith Centner, die nach wie vor jeden Tag im Seniorenbüro aktiv ist. “Geben Sie das Geld nicht für einen Schrank aus, feiern Sie damit ein Fest – vielleicht im Sommer in Ihrem schönen Innenhof.” Auch einen neuen Kümmerer für das gesamte Gebäude sagten Birk und Leibe zu. Doch das wird noch etwas dauern. Denn die aktuelle Finanzmisere des Trierer Theaters schlägt auch hier durch. Leibe muss zunächst den vierten Nachtragshaushalt durch den Stadtrat bringen. An den ist auch die Genehmigung des Stellenplans gekoppelt. “Erst dann können wir personell handeln”, so der Stadtchef.

Extra

Die Übernahme des Gebäudes war möglich geworden, nachdem die Herbert- und Veronika-Reh-Stiftung das Haus Franziskus, bestehend aus zwei Gebäuden und einem Innenhof, von dem bisherigen Eigentümer, der Waldbreitbacher Schwesternschaft, gekauft und über die künftige Nutzung mit der Stadt verhandelt hatte. Gemeinsames Ziel der Gespräche, in die der Orden und die Trierer Senioren eingebunden wurden, war der Erhalt der gemeinnützigen Arbeit von und für Senioren im Haus Franziskus. Zur Weiterführung der offenen Seniorenarbeit an diesem Standort soll das Seniorenbüro künftig den bislang von der Stadt für die Kommunikation im Haus Franziskus bereitgestellten Zuschuss 10.000 Euro jährlich erhalten.

Mit der gleichzeitigen Erhöhung der Förderung für den Seniorenrat von 34.000 auf 44.000 Euro zur Betreibung des Seniorenbüros und der vielen, ansonsten ehrenamtlich geleisteten Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit sollen die Senioren in die Lage versetzt werden, ihre Arbeit unter besseren räumlichen Bedingungen als im Turm Jerusalem fortzusetzen und einen Teil des bisherigen offenen Angebots für Senioren im Haus Franziskus auch künfzig weiterzuführen. Der Mietzins, den die Stadt an die Stiftung zahlen muss, beträgt 1.200 Euro. (et)