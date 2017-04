Feiertagsruhe an Ostern respektieren

TRIER. Zwischen Gründonnerstag und Ostern gelten besondere Regeln zur Einhaltung der Feiertagsruhe. Öffentliche Tanzveranstaltungen sind von Gründonnerstag, 13. April, vier Uhr, bis Ostersonntag, 16. April, 16 Uhr, verboten. Am Karfreitag (14. April) sind von vier Uhr an öffentliche Unterhaltungsevents, die nicht dem Charakter des Feiertages angemessen sind, nicht erlaubt. Außerdem dürfen am Ostersonntag bis 13 Uhr keine Sportveranstaltungen stattfinden. Verstöße gegen diese Regelungen sind eine Ordnungswidrigkeit und können mit einer Geldbuße geahndet werden. Weitere Informationen beim städtischen Ordnungsamt, Telefon: 0651/718-3324 oder -3325. (tr)



