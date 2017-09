Feigheit vor dem Bürger

Es geht tatsächlich noch grotesker, noch peinlicher, noch absurder: Die städtische Politik ist drauf und dran, Trier wieder einmal republikweit bis auf die Knochen zu blamieren. Nur Rainer Lehnart von der SPD sowie die beiden Grünen Dominik Heinrich und Thorsten Kretzer waren am Mittwochabend offenbar Herr ihrer fünf Sinne. Die Aral-Tankstelle soll nun also vom Mittelstreifen der Allee auf das nahe SWT-Gelände umziehen (siehe nebenstehende Meldung). Dagegen ist selbst der fensterlose Hausbau der Schildbürger im berühmt-berüchtigten Schilda ein Akt hoher Intelligenz. Dezernent Andreas Ludwig (CDU) aber muss aufpassen, dass die Causa “Lagune” nicht zu seinem persönlichen Theater-Skandal wird. Das Prinzip des “Jedem wohl und keinem weh” brach bereits dem Ex-Kollegen Thomas Egger (SPD) das politische Genick. Dummheit ist vielleicht noch entschuldbar, Feigheit hingegen nicht. Ein Kommentar von Eric Thielen

Kommt es so, wie es sich nun abzeichnet, kann Trier sich zu seinem Titel “Älteste Stadt Deutschlands” auch noch den Titel “Anachronistischste Stadt Deutschlands” im Wappen hinzufügen. Rückständig ist diese Stadt bereits – in ihrer erbärmlichen Verkehrspolitik, in ihrer abstrusen Schulpolitik, in ihrer lächerlichen Wohnungsbaupolitik, in ihrem dauerhaften Kotau vor dem inzwischen zerstörerischen Tagestourismus. Nun kommt zur Rückständigkeit möglicherweise auch noch ein beispielloser Anachronismus im Geist der 1950er Jahre hinzu. Es ist dies nur eine Mutmaßung, die der Wahrheit aber sehr nahekommen dürfte: Trier wird die einzige Kommune in dieser Republik sein, die im 21. Jahrhundert den Neubau einer Tankstelle – zum Mitbuchstabieren: E i n e r T a n k s t e l l e – innerhalb der Kernstadt beabsichtigt. Hinter diesem Satz stehen gleich drei Ausrufezeichen!

Mittendrin und eben nicht nur einfach so dabei: Dezernent Andreas Ludwig von der CDU. Gestern noch knallharter Tankstellen-Gegner und Befürworter des beantragten Bürgerentscheids, ist er über Nacht zum wachsweichen Werkzeug in der Hand der Pro-Tanke-Sippe geworden. Und er wandelt gefährlich nahe auf den Spuren seines sozialdemokratischen Ex-Kollegen Egger, wenn es um den Umgang mit Wahrheit und Ehrlichkeit geht. Auf zwei Pressekonferenzen des Stadtvorstandes nach der Sommerpause am 4. und 18. September wurde Ludwig mehrmals zum aktuellen Aral-Sachstand befragt. Immer wieder tat er so, als gäbe es nichts Neues zu berichten. Dabei liefen die Verhandlungen mit der BP-Deutschland zum alternativen Standort bereits. Am 4. September redete Ludwig sich sogar derart um Kopf und Kragen, dass Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) verbal in den nicht enden wollenden Monolog seines Dezernenten eingreifen musste.

Offener Brief von Matthias Sieveke, Dekan des Fachbereiches Gestaltung, Hochschule Trier

Die Frage nach Kompetenz oder Nicht-Kompetenz der lokalen Politik muss nicht mehr gestellt werden. Sie ist seit dem Theater-Skandal hinreichend beantwortet. Neu in dieser hochnotpeinlichen Schildbürgerposse ist, dass die Inkompetenz offenbar auch auf den bisherigen Super-Dezernenten Ludwig abfärbt. So präsidiert er am Mittwochabend wie der Ritter von der traurigen Gestalt am erhöhten Podest und faselt von Tiefkühlpizzen, die von Leuten mit berechtigtem Interesse auch nach 22 Uhr gekauft werden wollen und von knapp 4.500 Menschen, deren Anliegen ernst zu nehmen sei. Anscheinend hat der Architekt Ludwig innerhalb weniger Tage sogar das kleine Einmaleins verlernt. Bei mehr als 80.000 Wahlberechtigten sind knapp 4.500 Petitionsunterzeichner noch nicht einmal entfernt die Mehrheit.

Es ist dies die erste ernsthafte Krise, die der Christdemokrat Ludwig in seiner gut zweieinhalbjährigen Amtszeit zu bewältigen hat. Bisher lief er – auch bedingt durch den alles überlagernden Theater-Skandal – praktisch außerhalb der Konkurrenz. Keiner schaute ihm so richtig auf die Finger. Anlässe gab es aber durchaus. In der Egbert-Frage scheute er, obwohl Befürworter der von Oberbürgermeister Leibe favorisierten neuen Innenstadtschule, die knallharte Konfrontation mit seiner Fraktion; wie in der gesamten Schulpolitik ohnehin kaum ein Fortschritt zu erkennen ist; bei den beschlossenen Pollern lässt er sich von seinem Amtsleiter Wolfgang van Bellen vorführen; und auch beim Thema der städtischen Liegenschaften wartet man weiter auf einen größeren Wurf. Nun stellt sich heraus, dass Ludwig auch als Krisenmanager offenbar überfordert ist.

Zum Thema − Der Betrug

Dennoch ist der Dezernent nur das personifizierte Dilemma seiner eigenen und heuer nahezu führungslosen Partei. Es war die CDU, die es in den Jahrzehnten der alleinigen Herrschaft über Trier versäumte, wichtige Weichenstellungen vorzunehmen – in der Verkehrspolitik, in der Schulpolitik, in der Wohnungsbaupolitik. Noch heute glauben viele Christdemokraten in tradierter Überlieferung, ihnen gehöre diese Stadt. Heuer geht es also darum, die elementaren Fehler der schwarzen Vergangenheit möglichst schnell aufzuarbeiten, weil Trier kaum noch Zeit bleibt. Und dazu gehört eben auch – so absurd das klingen mag – eine Tankstelle.

Die gehört weder auf den Alleenring noch auf das SWT-Gelände, ist es der hiesigen Politik wenigstens annähernd ernst mit einer zukunftsfähigen Entwicklung Triers. Welch irrsinniges Signal ginge davon aus, ließe die Stadt einen Ölkonzern mitten in der City eine neue Tankstelle bauen – noch dazu in unmittelbarer Nähe zum architektonischen Schandfleck des Alleencenters? Zugegeben eine rhetorische Frage. Jetzt schon drängeln sich Tausende Blechkarossen zu den Stoßzeiten im Nadelöhr zwischen Sichelstraße, Ostallee und Fabrikstraße. Fußgänger und Radfahrer sind dort zu Sklaven des motorisierten Trierer Wahns degradiert. Und diesen ohnehin schon unzumutbaren Zustand will die Politik nun durch den Bau einer neuen Tankstelle noch verschärfen? Ja, auch diese Frage ist rein rhetorisch. Das Gelände der SWT an der Ostallee ist ein städtebauliches Filetstück, das nicht für eine schnöde Tankstelle missbraucht werden darf. Hier könnten dringend benötigte Wohnungen oder auch eine moderne Innenstadtschule entstehen.

Die Alternative zum aktuellen Standort heißt deswegen nicht Stadtwerke-Areal. Die Alternative lautet ausschließlich Bürgerentscheid. Die Befürworter der Innenstadt-Tankstelle aber werden von ihrer Feigheit vor den Bürgern getrieben, weil sie wohl jetzt schon wissen, dass die Mehrheit der Trierer nie und nimmer für den Erhalt stimmen wird. Das ist erbärmlich! Noch einmal sei an die Adresse von CDU, FDP, der Linken und auch der UBT gesagt: Knapp 4.500 Unterzeichner sind nicht die Mehrheit – da helfen auch keine windigen Taschenspielertricks! Und wer wie die UBT das Wort “Bürger” sogar im Vereinsnamen trägt, der sollte zudem tunlichst darauf achten, dass die Bürger auch entscheiden dürfen – und zwar alle!

Es liegt nun am Stadtrat, dieser elenden Posse endlich ein Ende oder Trier erneut zum Gespött der gesamten Republik zu machen. Die jüngste Vergangenheit lässt leider befürchten, dass die hiesige Politik erneut das Gespött wählen wird. Dieser Makel wird dann auch Ludwig anheften. Und den Geruch der Peinlichkeit wird er nicht mehr abwaschen können. Dass er sich nun ob des lieben Friedens willen von der Pro-Tanke-Sippe kaufen ließ, spricht nicht gerade für Charakterfestigkeit. So kann man an der Spitze einer Stadt wie Trier keine Politik machen. Das musste schon Ludwigs Ex-Kollege Egger schmerzlich erfahren. Und dies sollte ihm, dem Christdemokraten, ein warnendes Beispiel sein!



Drucken