TRIER. Unter dem Motto “Feliz Navidad – Frohe Weihnacht” hatte der Quartettverein Markusberg am 3. Adventssonntag zu einem Weihnachtlichen Chor-Konzert in die neugotische Kapelle auf dem Markusberg eingeladen. Starker Schneefall am frühen Sonntagmorgen hielt wohl den einen oder anderen vom Besuch am Abend ab. Den etwa 100 Besuchern, darunter viele langjährige Freunde des Chores, wurde ein stimmungsvolles Konzert geboten.

Die Vorsitzende Ursula Schneider stellte in ihrer Begrüßung kurz das Programm vor, das unter Leitung von Wolfgang Kiefer schöne Abend- und Weihnachtslieder bot. Neben den vom Chor gekonnt dargebotenen Weisen erfreute Clarissa Bebelaar mit ihrem Liedern auf der Querflöte das Publikum. Begeistert angenommen wurde wieder das traditionelle Offenen Singen mit den Konzertbesuchern.

Bei einem einmaligen Blick über das weihnachtliche Trier ließ es sich der Hausherr, Pater Aloys Hülskamp, nach dem Konzert nicht nehmen, mit Besuchern bei Glühwein den Abend ausklingen zu lassen. (tr)



