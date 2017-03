Fernstudientag – Hochschule Trier dabei

TRIER. Am Freitag, 10. März, findet der bundesweite Fernstudientag mit vielfältigen Informationen rund um das Thema Fernstudium und Fernlernen statt. Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) und die Hochschulen des ZFH-Verbundes beteiligen sich mit dem Online-Programm “Einfach clever: Fernstudium“” Zum Thema “Informatik für Quereinsteiger: berufsbegleitend vom Zertifikat bis zum Master of Computer Science” bietet die Hochschule Trier um 17 Uhr allen Interessierten einen Online-Vortrag mit Live-Austausch von Studienleiter Professor Andreas Künkler an.

Flexibilität schreibt das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier groß, sowohl in der Zusammenstellung der Studieninhalte als auch in den möglichen Abschlüssen und im nahezu zeit- und ortsunabhängigen Lernen. Absolventen eines Erststudiums in einem informatikfernen Studiengang sind ebenso angesprochen wie beruflich Qualifizierte ohne Erststudium und ohne Abitur. Quereinsteiger bauen ihre in der Praxis erworbenen Informatikkenntnisse wissenschaftlich fundiert aus. Die möglichen Studienabschlüsse reichen vom Einzelzertifikat über ein Gesamtzertifikat bis hin zum akkreditierten Masterabschluss. Weitere Informationen unter fernstudium.hochschule-trier.de.

Das gesamte ZFH-Programm zum Fernstudientag finden Interessierte unter zfh.de. Hier ist auch die Anmeldung zu einer oder mehreren Veranstaltungen möglich. (tr)



