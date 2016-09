Feste feiern mit ″Petrusbräu″

TRIER. Seit Februar 2015 gibt es den Brauereiausschank der Petrusbrauerei in der Kalenfelsstraße 3. Seitdem überraschen die Brauer nicht nur immer wieder mit neuen Biersorten, sondern auch mit vielen Festen, für die sie immer wieder Anlässe finden, um sie mit ihren Gästen zünftig zu feiern. Meist wird den Bier-Gourmets dabei auch ein neues Gebräu kredenzt. So ist das auch zum Ende der ″Freiluftsaison″. Da lädt die Trierer Petrusbräu ihre Gäste und solche, die es noch werden wollen, gleich zu zwei Festen ein. Den Auftakt bildet das Hoffest am Freitag, 30. September, und Samstag, 1. Oktober, nur eine Woche später, am Samstag, 8. Oktober, laden die Brauer zum Herbstfest ein.

Hoffest, 30. September und 1. Oktober

Ort: Windmühlenstraße 21 – im Hof vor der Brauerei

Beginn an beiden Tagen um 15 Uhr

Anlass für das Fest ist die Vorstellung des neuen Saisonbieres – des Trier Pale Ale (TriPA).

Die Brauer sind gespannt, wie ihre neue Geschmacksnote ankommt – die Biergourmets auch.

Neben den Bierspezialitäten aus der hauseigenen Brauerei gibt es Leckeres vom Grill. Weitere Infos liefert die Facebook-Seite des Petrusbräu.

Herbstfest, Samstag, 8. Oktober

Ort: Brauereiausschank ″Zum Petrusbräu″ in der Kalenfelsstraße 3

Kreativmarkt ab 14 Uhr (Aussteller willkommen. Anmeldung per Telefon 0651/17059991 oder Mail info@triererpetrusbraeu.de).

Live-Musik ab 16 Uhr mit

♦ Strings ‘N’ Stories

♦ Nine ½ Fingers

♦ Charlie

Neben den Bierspezialitäten aus der hauseigenen Brauerei gibt es Leckeres vom Grill von Metzgermeister Haag aus Ruwer. Weitere Infos liefert auch hier die Facebook-Seite des Petrusbräu. (tr)