TRIER. Das Orchester des bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) hat jüngst zusammen mit dem Schülerinnen-Eltern-KollegInnen-Chor vor gut 1.000 begeisterten Zuhörern das traditionelle Festival of Nine Lessons and Carols präsentiert. Erstmals fand das “Festival of Nine Lessons and Carols” im Jahre 1880 im südwestenglischen Truro (Cornwall) statt. Viele Kirchengemeinden übernahmen bald diese festliche Veranstaltung in ihr Weihnachtsprogramm, so auch in Camebridges King’s College Chapel. Die dortige Feier wird seit 1928 als fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms der BBC landesweit gesendet. Die Lieder zum Mitsingen und die Lesungen werden seit vielen Jahren von Angehörigen des AMG zum Ende der Weihnachtszeit unter der Leitung von Uli Krupp vorgeführt. (tr)



