Festnahme nach Pkw-Diebstahl

TRIER. Ermittlungen der Polizei nach einem Pkw Diebstahl in Trier im August dieses Jahres führten am letzten Freitag, 2. Dezember, zu einer Festnahme eines 31-jährigen Trierers. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Der 31-Jährige steht im Verdacht, am 7. August einen Pkw aus der Helenenstraße in Trier entwendet zu haben. Zuvor hatte er bisherigen Ermittlungen zufolge den Besitzer des Fahrzeugs beobachtet und ihm möglicherweise durch Anrempeln den Originalschlüssel des Fahrzeugs entwendet. Am 8. August meldeten sich Zeugen, denen dieser entwendete Pkw auf einem Privatgrundstück auffiel. Die Polizei stellte ihn sicher. Aufgrund von gesicherten Spuren und einer Personenbeschreibung des Geschädigten gelangten die Beamten auf die Spur des 31-Jährigen.

Am 2. Dezember nahmen die Polizeibeamten den Tatverdächtigen fest. Er wurde am Samstag, 3. Dezember, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ. (tr)