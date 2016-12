Feuerteufel unterwegs

TRIER. Eine offensichtliche Brandstiftung war Ursache für ein Feuer am Freitag, 17. Dezember, um 3.42 Uhr, in der Udostraße in Trier-Euren. Unbekannte hatten einen dort abgestellten Bauwagen durch das Anzünden von brandfähigem Material von außen in Brand gesetzt. Der Bauwagen brannte nieder und die Flammen griffen auf die isolierte Fassade des angrenzenden Gebäudes über.

Durch Löschversuche der Eigentümer und den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Fassade des Hauses gänzlich Feuer fing und ein größerer Gebäudeschaden entstand. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden dürfte mehr als 15.000 Euro betragen.

Von einer weiteren vorsätzlichen Brandstiftung gehen die Ermittler bei einem Feuer in der Gneisenaustraße in Trier-West aus. In der Nacht zum heutigen Montag brannte hier gegen 3.54 Uhr ein Gartenhaus vollständig nieder. Da der Eigentümer das Gartenhaus länger nicht genutzt hatte und ein technischer Defekt als Ursache ausscheiden dürfte, vermutet die Polizei, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Auch hier kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden.

Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit durch die ermittelnde Kriminalpolizei überprüft. Zeugen der Brände oder Menschen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06512 / 9779-2290 oder -2216 mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen.(tr)