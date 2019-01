TRIER. Zu einem Einsatz wurde die Feuerwehr um die Mittagszeit am Montag zu einem Wohnhaus in der Simeonstraße gerufen. Die Erstmeldung lautete “Feuer in einer Heizungsanlage”. Beim Eintreffen der Wehrleute war das Feuer aber schon von selbst erloschen. Nach der Entrauchung des Gebäudes konnten die 18 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr wieder zu ihren Wachen zurückkehren. (-flo-)



