Finanzen – Tohuwabohu im Ausschuss

TRIER. Wieder ein Novum in Trier – zumindest in der Amtszeit von Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD): Am kommenden Dienstag wird der Stadtrat zunächst nicht-öffentlich tagen. Erst gegen 20.30 Uhr wird die Öffentlichkeit zugelassen. Das ist das Resultat der Sitzung des Steuerungsausschusses vom gestrigen Mittwoch. Die Fraktionen sahen sich nicht in der Lage, über den ersten Nachtragsetat zum städtischen Doppelhaushalt zu beraten – trotz zweistündiger Debatte im öffentlichen und anschließender Diskussion im nicht-öffentlichen Teil. Mehrere Räte – von CDU bis zu den Grünen – räumten Überforderung ein. Die Verwaltung hatte den Fraktionen alle Informationen zum Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt – auf insgesamt mehr als 700 Seiten. “Das ist too much für das Ehrenamt”, sagte Jürgen Backes (CDU).

Das Tohuwabohu im Ausschuss gipfelte schließlich im Satz von Petra Kewes: “Dann brauchen wir eben bald vielleicht doch einen hauptamtlichen Stadtrat”, sagte die Fraktionschefin der Grünen. Kewes meinte dies ernsthaft, nicht etwa ironisch. Die immer deutlicher zu Tage tretende Diskrepanz zwischen dem Text der Gemeindeordnung und der Realität vor allem in den Oberzentren sowie der inzwischen klaren Überforderung ehrenamtlicher Kommunalpolitiker hatte der reporter vor einem Jahr unmittelbar nach der Abwahl von Thomas Egger in Die Krise des Systems kommentierend analysiert. Damals schlugen die Wogen der Empörung hoch. Auch Kewes, obwohl Fachfrau in Finanzangelegenheiten, sah sich am Mittwochabend außerstande, inhaltlich über den Nachtragshaushalt zu diskutieren.

So wie der Grünen erging es auch Tobias Schneider (“Ich gebe offen zu, ich bin nicht dazu gekommen, mich ausreichend zu informieren!”) von der FDP und Jutta Albrecht (“Die Zahlen überfordern mich!”) von der CDU. Auch Thomas Albrecht (CDU) und Hermann Kleber (UBT) räumten Informationsdefizite ein. Am Tag danach sprechen Beobachter, auch aus den Parteien, gegenüber dem reporter von einer “Bankrotterklärung des Rates”. Die Verwaltung hatte den umfangreichen Bericht zum Nachtragshaushalt bereits in der Stadtratssitzung vom 28. September angekündigt. SPD-Chef Sven Teuber forderte deswegen Reservetermine für Sondersitzungen des Rates. “Ich möchte diese 700 Seiten schon durchlesen”, sagte Teuber, “weil es unser aller Anspruch sein muss, beim Haushalt mitzuentscheiden.” Im Oktober hatte wegen der Herbstferien keine Ratssitzung stattgefunden.

Zum Thema − Die Krise des Systems

Tatsache ist: Die Aufsichtsbehörde (ADD) fordert von der Stadt – gerade bei den freiwilligen Leistungen wie etwa auf dem Kultursektor – eine strenge Haushaltskonsolidierung bei einem auf 800 Millionen Euro angewachsenen Schuldenberg. Ferner sind die rechtlichen Bestimmungen, die finanziellen Abhängigkeiten und die internen Buchungsvorgänge in der Doppik inzwischen so komplex, dass sie im Ehrenamt nicht mehr zu überschauen sind. Die Landesregierung selbst verfährt bei ihrem Haushalt nach wie vor nach der Kameralistik. Von den Kommunen wird hingegen die Doppik verlangt.

Weil Leibe als Oberbürgermeister und Finanzdezernent den Anspruch hat, Ausschüsse und Rat transparent und umfassend zu informieren, schwellen die Nachtragsberichte kontinuierlich an. Zudem hatte der Stadtchef den neuen Doppelhaushalt 2017/2018 von Altlasten – also von Projekten, die Jahr für Jahr mitgeschleppt, aber nie umgesetzt wurden – befreit. Entstehen nun Sonderaufgaben – wie etwa in der Flüchtlingsarbeit und Integration – müssen diese Kosten über umfangreiche Nachträge in den Haushalt eingestellt werden. Das bedeutet nicht nur mehr Arbeit für die Verwaltung, sondern auch für den Rat. Denn der ist im Geist der kommunalen Selbstverwaltung gewählt, um die Verwaltung einerseits zu unterstützten, weil er nach der Gemeindeordnung Teil der Verwaltung ist. Anderseits sollen die Räte die Arbeit der Verwaltung aber auch kontrollieren. Und die Etatverabschiedung ist das ureigene und grundlegende Recht eines Stadt-Parlaments.

Kurz zusammengefasst lässt sich sagen: Durch den Nachtragsetat sinkt der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt für das Jahr 2017 um rund elf Millionen Euro. Für 2018 steigt er hingegen um rund fünf Millionen Euro. Auffallend im Finanzhaushalt ist der Anstieg um rund 30 Millionen Euro bei den Investitionstätigkeiten. Ersichtlich ist aktuell nur, dass die Verwaltung rund fünf Millionen für den Ankauf des Penta-Hotel-Geländes (Europahalle) vorhält. Zu den übrigen Posten will der Stadtvorstand in der kommenden Woche in der öffentlichen Sitzung des Rates Erläuterungen präsentieren. Im freiwilligen Leistungsbereich liegt die Stadt nach wie vor rund 3,3 Millionen Euro im Gesamtdoppelhaushalt über der von der ADD festgesetzten Höchstgrenze.

Weil die Zeit drängt, muss der Stadtrat am kommenden Dienstag noch einmal sowohl öffentlich als auch nicht-öffentlich zum Nachtrag debattieren – und diesen dann auch absegnen. Nur so kann der Etat-Zusatz noch in diesem Jahr von der ADD genehmigt werden. Leibe hatte zwar die Verschiebung in die Dezember-Sitzung angeboten. Doch das hätte den Druck noch einmal erhöht. Die Rechtssicherheit ist für die Stadt auch wegen der Zuschussanträge wichtig – und wegen der für 2018 geplanten Investitionen. Ohne Genehmigung der ADD liegen diese nämlich auf Eis. (et)

Extra

Für die Stadtratssitzung am Dienstag, 14. November, hat sich eine kurzfristige Änderung der Tagesordnung ergeben, teilt das städtische Presseamt am Donnerstagnachmittag offiziell mit. Entgegen der sonst üblichen Reihenfolge beginne die Sitzung um 17 Uhr mit dem nicht-öffentlichen Teil, in dem der Tagesordnungspunkt “Information und Diskussion zur Haushaltswirtschaft” in Fortführung der Debatte im Steuerungsausschuss ergänzt worden sei. Der öffentliche Teil der Sitzung mit neun Tagesordnungspunkten, darunter der Beschluss zum ersten Nachtragshaushalt 2017/18, beginnt laut Rathaus voraussichtlich um 20.30 Uhr. (tr)

Kommission

Der Steuerungsausschuss hat am Donnerstagabend auch die Vorlage zur Haushaltsstrukturkommission zur Kenntnis genommen. Neben Vertretern der Fraktionen und dem Stadtvorstand sollen der Kommission, die zum 1. Oktober eingerichtet worden war, künftig fünf externe, ehrenamtliche Mitglieder angehören: Ludwig von Auer, Dietrich Dickertmann (beide Universität Trier), Jan Eitel (ehemals EGP-Geschäftsführer), Jürgen Kentenich (ehemaliger Leiter Finanzamt) und Peter Widdau (Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt). Die Kommission soll im ersten Quartal 2018 ihre Arbeit aufnehmen. (et)



