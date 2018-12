Flogging Molly spielen bei Porta³

TRIER. Die Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm) und Popp Concerts bestätigen mit Flogging Molly die dritte Band für Porta³: Das Konzert findet am Donnerstag, 20. Juni, vor der Porta Nigra statt.

Kaum eine andere Band verbreitet dermaßen gute Laune wie die Band aus Kalifornien und Irland: Flogging Molly sorgen mit energiegeladenen Shows für reichlich Spaß, Schweiß und Pogo beim Publikum. Dabei versprüht Frontmann und Mastermind Dave King reichlich irisches Lebensgefühl. Mit ihrem sechsten Studioalbum “Life is Good” spielen Flogging Molly nach ihrer erfolgreichen Life-is-good-Tour am Donnerstag, 20. Juni 2019, auch vor der Porta Nigra.

Flogging Molly, die wohl bekannteste Symbiose aus irischer Folklore und Punkmusik, gründete sich 1997 im Molly Malone’s Pub in Los Angeles. Dort nahmen sie auch im selben Jahr das Album “Alive Behind The Green Door” auf. Die sieben wechselnden Mitglieder beherrschen sowohl Folk-Gitarre, Mandoline, Banjo, Akkordeon, Fiddle und Tin Whistle, als auch die punktypischen Instrumente E-Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Bis 2011 veröffentlichte die Band neun Alben. Auch in Deutschland werden immer mehr Menschen auf die Band aufmerksam. Spätestens seit dem 2004 erschienenen Album “Within A Mile Of Home” erfreut sich die Band großer Beliebtheit. (tr)



