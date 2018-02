FNP-Entwurf erneut in Ortsbeiräten

TRIER. Nach den Karnevalstagen befassen sich vier Ortsbeiräte mit den Ergebnissen der zweiten öffentlichen Auslegung des Entwurfs für den neuen Flächennutzungsplan (FNP).

Die öffentliche Sitzung in Biewer beginnt am Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus; in Kürenz am Donnerstag, 22. Februar, 19 Uhr, Pfarrsaal St. Bonifatius; in Irsch am Montag, 26. Februar, 20 Uhr, Probenraum des Musikvereins in der Grundschule und schließlich in Pfalzel am Mittwoch, 28. Februar, 19 Uhr, im Amtshaus, Residenzstraße. (tr)



Drucken