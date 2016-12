FNP: Es gibt noch schwerwiegende Bedenken

TRIER. Einmal mehr stand der Flächennutzungsplan Trier 2030 (FNP) im Blickpunkt des Interesses. Entsteht neben dem als gesetzt geltenden Neubaugebiet in Ruwer das zweite Gebiet oben auf Mariahof in der Wohnbauflächen “Brubacher Hof” oder aber wäre es sinnvoller, den Standort “Unterm Langenberg” in Euren/Zewen zu nutzen? Beleuchten sollte diese Frage eine Podiumsdiskussion unter der Leitung des souverän agierenden Trierer Journalisten Marcus Hormes. Knapp 100 Menschen waren der Einladung zum Gespräch gefolgt. Zwei Stunden waren in der Aula der Europäischen Rechtsakademie für die Veranstaltung eingeplant. Am Ende zeigte die Uhr dann knapp drei Stunden…

Von Rolf Lorig

Trier und sein Flächennutzungsplan 2030, das ist eine schier unendliche Geschichte. Die Anfänge gehen noch auf das Jahr 1982 zurück. Damals hatte Trier knapp 95.000 Einwohner, Hans Petzold (CDU) war Baudezernent. Heute, 34 Jahre später, lenkt Andreas Ludwig (CDU) die Geschicke des Baudezernats. Und hofft darauf, im Februar des kommenden Jahres den FNP ein Stück weiter nach vorne bringen zu können. Denn im Januar muss er seine Empfehlung aussprechen, wo das das künftige Neubaugebiet seiner Meinung nach entstehen sollte. Und darüber wird der Stadtrat im Anschluss zu beraten haben.

Auch wenn er zum FNP schon ungezählte Male Stellung bezogen hat – Andreas Ludwig wirkte an dem Abend alles andere als müde und uninteressiert. Man werde nicht zu einem endgültigen Pro oder Kontra kommen, wohl aber werde es sicherlich eine Fülle an Meinungen geben, an denen er sehr interessiert sei, sagte der gelernte Architekt.

Zur Meinungsbildung dient auch ein Podium, das mit sechs Teilnehmern paritätisch besetzt war. Die Position der beiden Kammern, die für zukunftsfähige Gewebegebiete eintreten, vertraten Wilfried Ebel (Referent für Raumordnung bei der Industrie- und Handelskammer) und Matthias Schwalbach (Geschäftsführer der Handwerkskammer); die Sicht von potentiellen Bauherren zeigte Harald Knobloch von der Landesbausparkasse auf. Frank Huckert und Hans Reichert setzten sich für die Belange des Naturschutzes ein und Landwirt Peter Weber repräsentierte den Bauern- und Winzerverband.

Verblüffung beim Thema “Artenschutz”

Zur Einführung stellte Heike Depoorny vom Stadtplanungsamt die beiden Gebiete vor und zählte dabei auch Vor- und Nachteile auf. Wobei sie beim Artenschutz die beiden Naturschützer verblüffte indem sie auf schützenswerte Artenvorkommen im Gebiet ‟Unterm Langenberg‟ hinwies. Das sei für ihn neu, sagte Frank Huckert verblüfft, ihm lägen da noch keine diesbezüglichen Informationen vor.

Dass die Bewohner des Brubacher Hofes in Mannschaftsstärke gekommen waren und kräftig für ihre Interessen eintraten, verwunderte niemanden. Wohl aber, dass nur sehr wenige Bürger aus Euren und Zewen anwesend waren. Das konnte Uwe Bösen, Mitbesitzer der gleichnamigen Baumschule, kaum verstehen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Bewohner der beiden Stadtteile seiner Meinung nach über das geplante Vorhaben noch kaum informiert sind. Er warf die Frage auf, ob in Zewen und Euren bekannt sei, dass eine etwa zehn Meter hohe Brücke den Verkehr in das geplante Neubaugebiet führen werde? Oder ob man von den etwa 5300 Autos wisse, die täglich über diese Brücke fahren würden? Dass es für die Grundstücke unterschiedlich hohe Kaufbeträge gebe, deren Spanne vom Acker- bis hin zum Bauerwartungsland erheblich auseinander klaffen werde?

Verkehr sorgt für Ärger

Eine zentrale Rolle nahm im Gespräch das Verkehrsproblem ein. Dabei hielten die Anwesenden nicht mit ihrem Ärger hinter dem Berg. Ein zentrales Trierer Problem sei schon seit Jahrzehnten, dass erst gebaut und danach die Probleme betrachtet würden, die dann aber mangels Möglichkeiten nicht mehr zu beheben seien. Gemeint waren die Einfallstraßen in Richtung Innenstadt, die regelmäßig für Stau, Verkehrslärm und Umweltverschmutzung sorgen. Dem versuchte Andreas Ludwig zu begegnen, indem er auf den Standort ‟Unterm Langenberg‟ hinwies, der über einen Bahnhaltepunkt verfüge, über den man die Innenstadt über mehrere Haltepunkte stressfrei erreichen werde. Dass viele Bürger für ihre Fahrt in die Stadt statt des Autos die Bahn nehmen würden, dem wollten einige der Anwesenden so keinen rechten Glauben schenken. Wie auch dem Hinweis, dass die Stadt in den nächsten Jahren weiter wachsen werde. Das sei doch eher Wunschdenken, mutmaßte eine junge Frau, die in der Zweitwohnsitzpflicht der Studenten eine künstliche Aufblähung vermutete.

Auch dem trat Andreas Ludwig in aller Entschiedenheit entgegen. Natürlich sei bei Statistiken immer eine gewisse Skepsis angebracht. In diesem Fall aber könne mit Fug und Recht davon ausgegangen werden, dass hier eine solide Planung betrieben werde, die sich an realen Zahlen orientiere.

Während die Vertreter der beiden Kammern immer wieder davor warnten, dass ein Wohngebiet nicht zu nahe an ein Gewerbegebiet wachsen darf, da ansonsten der Ärger schon vorprogrammiert sei und das Gewerbegebiet in seiner Ausdehnung gehemmt werde, vertraten die Naturschützer in aller Entschiedenheit die Interessen von Pflanzen und Tieren.

Am Ende des Abends gab es keine eindeutigen Sieger. Jeder hatte seinen Kampf gekämpft, der aber mit einem Unentschieden endete. Es waren ausgerechnet die beiden Repräsentanten der Kammern, die die unbequeme Wahrheit offen aussprachen. Das Gespräch habe gezeigt, dass es offenbar noch großen Gesprächsbedarf gebe und noch schwerwiegende Bedenken gegen beide Gebiete gebe, sagte Matthias Schwalbach. Und auch sein Kollege Ebel befand, dass trotz der bereits investierten Arbeit beide Vorschläge noch nicht entscheidungsreif seien.

Baudezernent Andreas Ludwig dürften diese Schlusssätze nicht wirklich gefallen haben, auch wenn die meisten der Podiumsteilnehmer zum Ausdruck brachten, dass sie bei der anstehenden Entscheidung nicht in Ludwigs Haut stecken wollten.

Der Kommentar

Plädoyer gegen Egoismen und Scheuklappendenken

Kann hierzulande noch etwas politisch bewegt und gestaltet werden? Vermutlich nicht viel. Das machte leider auch die Veranstaltung zum Flächennutzungsplan (FNP) Trier 2030 deutlich. Der Zuschauer erlebte hier starre Haltungen und das Florians-Prinzip, dazu Wut, Resignation und Gleichgültigkeit – Zutaten zu einem gefährlichen Cocktail, der die Gesellschaft im Handumdrehen lahm legen kann. Ein Kommentar von Rolf Lorig.

Der Gemeinschaftssinn, das Wir-Gefühl, das waren über eine sehr lange Zeit hinweg die Garanten für ein stabiles und funktionierendes politisches und soziales System. Doch diese Pfeiler tragen nicht länger. Sie sind marode geworden, drohen gar einzustürzen. Nur knapp 100 Menschen waren der Einladung zum Gespräch in die Europäische Rechtsakademie gefolgt. Wer durch Abwesenheit glänzte, waren einmal mehr die Stadträte, die im kommenden Jahr über die Pläne zu entscheiden haben. Einige wenige, wie das Ehepaar Albrecht (CDU), hatten sich entschuldigen lassen. Ebenso klein die Zahl derer, die wie beispielsweise Marco Marzi (SPD) gekommen waren.

Nicht anders die Situation bei den Ortsvorstehern. Auch hier glänzten die meisten durch Abwesenheit. Wenn man von Hans-Alwin Schmitz (Euren) und Theo Wolber (Heiligkreuz) mal absieht. Ein unverständliches Desinteresse, alleine schon, weil die mit einem neuen Baugebiet verbundenen Verkehrsströme Auswirkungen auch auf andere Stadtteile haben werden.

Natürlich könnte man nun sagen, dass diese Gespräche längst in den verschiedenen Gremien geführt wurden. Doch das wäre zu kurz gesprungen. Denn gerade solche Podiumsdiskussionen mobilisieren die Bürger. Menschen, die Veränderungen fürchten und deren Auswirkungen. Um diesen Ängsten zu begegnen, bedarf es ruhiger und sachlicher Gespräche, was Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) trotz zum Teil heftiger Angriffe einmal mehr vorgelebt hat. Man braucht solche Gesprächspartner, die aufgrund ihres kommunalpolitischen Wissens mit der Situation vertraut sind. Die argumentativ Ruhe und Sachlichkeit in emotional geführte Diskussionen bringen können. Denn Fakt ist: Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, kann sich ein Prozess weiterentwickeln. Davon aber kann beim FNP derzeit keine Rede sein.

Doch wäre es falsch, die Politik alleine zu geißeln. Die Gesellschaft, das sind wir alle. Das sind auch die Bürger, die am Florians-Prinzip festhalten und gebetsmühlenartig ihre angeblichen Rechte einfordern. Wo bleibt der Gemeinsinn, wenn Hauseigentümer nur das eigene Umfeld im Blick haben, den jungen nachwachsenden Generationen aber das Recht auf die eigene Immobilie verweigern? Wenn jeder alleine morgens im Auto zur Arbeit fahren will, dabei aber nicht verstehen kann, wieso es zu Verkehrsinfarkten auf den Straßen kommt – was hilft es da, lautstark die Politik zu beschimpfen?

Dass Wohnraum in Trier knapp und teuer geworden ist kann jeder feststellen, der den Immobilienmarkt beobachtet. Dass es aber immer noch Menschen gibt, die diese Entwicklung anzweifeln erinnert in fataler Weise an die Diskussion um die Klimaerwärmung. Und ja, manchmal sind es die verrückten Ideen, die neue Wege aufzeichnen. Doch ob die Idee, in Trier auf die Erschließung neuer Baugebiete zu verzichten und stattdessen überall ein Stockwerk aufzusatteln, wodurch man Platz für weitere 25.000 Menschen bekommen könne, realitätsnah ist, darf an dieser Stelle doch sehr bezweifelt werden.

Wenn wir unsere Stadt weiterentwickeln wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen. Denn nur wer mithilft die Zukunft zu gestalten, hat auch die Chance davon nicht überrollt zu werden. Wir müssen wieder zurückfinden zum einstigen Miteinander. Denn Egoismen und Scheuklappendenken haben in einer Gesellschaft nichts verloren.