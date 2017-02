Förderbescheide für Feuerwehr und Sporthalle

TRIER. Das Land Rheinland-Pfalz fördert die energetische Sanierung der Toni-Chorus-Sporthalle in Trier mit 640.000 Euro und die Anschaffung eines neuen Gerätewagens für den Sanitätsdienst der Stadt Trier mit bis zu 64.000 Euro. Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreichte am Mittwoch beide Förderbescheide im Beisein des Trierer Oberbürgermeisters Wolfram Leibe und von SPD-Generalsekretärin Katarina Barley an die Verantwortlichen.

“Sie leisten Großartiges, wir dürfen, können und wollen auf ihr Engagement nicht verzichten“, bedankte sich die Ministerpräsidentin beim Präsidium des Post-Sportvereins Trier. Die Toni-Chorus-Halle bilde die Existenzgrundlage für das vielfältige Programm des größten Trierer Sportvereins, der 3450 Mitglieder zählt. Das Land hatte 2014 bereits den ersten Bauabschnitt der Halle mit 418.00 Euro gefördert. Nach der Sanierung werde die Halle von Sportlerinnen und Sportlern des Vereins, den Trierer Schulen und für andere Veranstaltungen noch besser nutzbar sein, erläuterte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Dass das Land die Hälfte der Baukosten übernehme sei eigentlich ungewöhnlich. Die Begründung finde sich aber in der hohen Nutzung der Halle durch den Schulsport sowie in den grenzüberschreitenden sportlichen Aktivitäten. Dreyers besonderer Dank galt dem Verein für dessen Bemühungen zur Integration von Flüchtlingen.

Auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe würdigte das Engagement des Postsportvereins, der die Stadt in hohem Maße bei den Themenbereichen Schul- und Vereinssport entlaste. Leibe übergab zusammen mit Baudezernent Andreas Ludwig Präsident Thomas Lorenz einen Förderbescheid in Höhe von 511.600 Euro. Der bedankte sich bei der Ministerpräsidentin und dem Oberbürgermeister für die erhaltene Unterstützung, die keine Selbstverständlichkeit sei. Seinen Worten zufolge muss der Verein für die Renovierung der Halle selbst noch 129.000 Euro aufbringen. Das sei schon schwer genug, alleine hätte man die gesamte Summe nicht stemmen können.

Beim anschließenden Besuch im Brand- und Katastrophenschutzzentrum Trier-Ehrang lobte Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Arbeit der Hilfskräfte: “Die Sicherheit der Menschen im Land ist der Landesregierung sehr wichtig“, betonte sie und bedankte sich “für Ihren Einsatz, für Ihre schwierige und verantwortungsvolle Tätigkeit.“ Mit Zuschüssen wie diesen unterstütze das Land die Landkreise und kreisfreien Städte dabei, ihre Aufgaben im Katastrophenschutz bestmöglich zu erfüllen, erläuterte die Ministerpräsidentin. “Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem neuen Gerätewagen und dass sie immer sicher und gesund von Ihren Einsätzen zurückkehren.“ (rl/tr)

