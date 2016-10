TRIER. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat am Montag dem Trierer Stadtvorstand Förderbescheide in Höhe von rund vier Millionen Euro übergeben. Mit dem Geld sollen in sechs Trierer Gebieten Entwicklungsmaßnahmen angeschoben werden.

“Heute ist ein guter Tag für die Stadt Trier‟, freute sich die Ministerpräsidentin, die von der stellvertretenden ADD-Präsidentin Begona Hermann und dem Landtagsmitglied Sven Teuber (SPD) begleitet wurde. Oberbürgermeister Wolfram Leibe veranschaulichte die Bedeutung: ‟Die geförderten Projekte sind wichtige Bausteine für die Fortentwicklung unserer Stadt. Das gilt insbesondere für die vielfältigen Maßnahmen in den Stadtteilen im Rahmen des Städtebauförderprogramms ‟Soziale Stadt“, aber auch für die städtebauliche Aufwertung im Umfeld des Brückenkopfs der Kaiser-Wilhelm-Brücke. Ohne die gewährten Unterstützungen wären die Vorhaben nicht zu realisieren.“ Für die Übergabe hatte sich der Stadtvorstand den passenden Rahmen ausgesucht: Die regelmäßige Pressekonferenz, bei der über die Arbeit des Stadtvorstandes berichtet wird.

Die gesamte Fördersumme beträgt 3.948.000 Euro. Vier der sechs Projekte werden dabei aus den Teilprogrammen ‟Soziale Stadt“ und ‟Stadtumbau“ der Städtebauförderung gefördert, die sowohl Bundes-, als auch Landesmittel enthalten. Zwei weitere Projekte werden allein aus Landesmitteln finanziert. ‟Die Summen sind in Zeiten knapper öffentlicher Kassen sicherlich keine Selbstverständlichkeit“, erklärte die Ministerpräsidentin. Intakte und attraktive kommunale Infrastruktur sei allerdings unverzichtbar für ein lebenswertes Rheinland-Pfalz, zentrales Förderinstrument dafür sei die Städtebauförderung.

Im Einzelnen werden folgende Projekte gefördert:

1,45 Millionen aus Bundes- und Landesmitteln für Soziale Stadt-Maßnahme Trier-West/ Gneisenaustraße, unter anderem zur Mitfinanzierung des Quartiersmanagements, der Wohnumfeldverbesserung im Bereich Gneisenaubering sowie der Sanierung und Erweiterung einer Kindertagesstätte

325.000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln für den Stadtumbau Trier-West/ Luxemburger Straße, unter anderem für den Erwerb verschiedener Grundstücke

288.000 Euro aus Bundes- und Landesmitteln für Soziale Stadt-Maßnahme Trier-Nord, unter anderem zur Mitfinanzierung des Quartiersmanagements und der Umgestaltung des Umfeldes Bürgerhaus/Thyrsusstraße

1,3 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln für Soziale Stadt-Maßnahme Trier-Ehrang, unter anderem zur Mitfinanzierung des Quartiersmanagements, der Wohnumfeldverbesserung und für den Ersatzbau eines Jugendtreffs

135.000 Euro aus Landesmitteln für die Aufwertung der Brückenstraße und des Umfeldes, genauer der Erneuerung des Kreuzungsbereichs Jüdemerstraße/Karl-Marx-Straße/ Brückenstraße

450.000 Euro aus Landesmitteln für die Aufwertung des Brückenkopfs Kaiser-Wilhelm-Brücke, genauer für die strukturelle Aufwertung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und die städtebauliche Aufwertung.

Bürgermeisterin Angelika Birk und Beigeordneter Andreas Ludwig begrüßten die Unterstützung aus Mainz. Beide Politiker wollen nach den Haushaltsberatungen so schnell wie möglich die geplanten Projekte in Angriff nehmen. -tr/rl-