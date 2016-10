Forum zum Einbruchschutz

TRIER. Während der Aktionswochen der rheinland-pfälzischen Polizei zum Thema Einbruchschutz veranstaltet das Beratungszentrums des Polizeipräsidiums Trier gemeinsam mit der Sparkasse Trier ein dreitägiges Einbruchschutzforum.

In den Räumen der Sparkassenfiliale in der Simeonstraße 55 können sich interessierte Bürger während der regulären Geschäftszeiten vom 2. bis zum 4. November 2016 umfassend zum Thema Einbruchschutz informieren. Dabei werden die Sicherheitsberater der Polizei einen Informations- und einen Fensterprüfstand im Foyer der Sparkasse bereithalten. An den Fensterprüfstand können Besucher selbst Hand an ein nicht einbruchsicheres Fenster legen. Mit wenigen Hebelversuchen erfahren sie, welch leichtes Spiel Einbrecher mit derartigen Fenstern haben.

Ferner erfahren Interessierte, welche Anforderungen die Polizei für einen normgerechten technischen Einbruchschutz bei Türen und Fenstern empfiehlt. Zusätzlich geben die Polizeibeamten Tipps für Hauseigentümer, Mieter und aufmerksame Nachbarn, wie sie ihren individuellen Einbruchschutz durch einbruchhemmende Verhaltensweisen und Absprachen, etwa bei urlaubsbedingter Abwesenheit, zusätzlich erhöhen können.

Mitarbeiter der Sparkasse Trier informieren derweil über die Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung des Einbruchschutzes durch das spezielle Förderprogramm der KfW.

Mehr Informationen zum Einbruchschutz unter einbruchschutz-rlp.de. (tr)