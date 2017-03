Foto-Ausstellung auch am Wochenende

TRIER. Im Stadtarchiv an der Weberbach läuft bis 29. März die Ausstellung mit historischen Fotos aus der Sammlung der Familie Laven. Zu sehen sind rund 85 Bilder aus dem Zeitraum 1900 bis 1912 mit Alltagsmotiven aus Trier sowie dem Umland. Wegen des großen Besucherinteresses wurden die Ausstellungsvitrinen vom Lesesaal in das Foyer von Stadtbibliothek und Archiv versetzt, wo sie zusätzlich am Wochenende zu den Öffnungszeiten der Schatzkammer (zehn bis 17 Uhr) sowie nun auch am Freitagnachmittag (13 bis 17 Uhr) sehen sind. Ergänzend zu den Fotos sind zwei Info-Tafeln zum Leben und Wirken des Schriftstellers und Komponisten Ferdinand Laven aufgestellt, der die Sammlung zusammengestellt hat. (tr)



