TRIER. Der Behinderten-Beirat der Lebenshilfe Trier hat am vergangenen Montag in der VHS Trier seine Fotoausstellung momente eröffnet. Rund 100 Menschen erlebten noch einmal eine Auswahl besonderer Momente der Special-Olympics-Landesspiele. Jeder kann mitmachen, dabei sein und sein Bestes geben – dass dieser Geist von Special Olympics noch immer in Trier präsent ist, machte Beate Macher, Mitglied des Behinderten-Beirates der Lebenshilfe Trier deutlich. Auch für Bürgermeisterin Angelika Birk und den Vorstand der Lebenshilfe Trier, Wolfgang Enderle, waren die Landesspiele ein wichtiges Ereignis. Es habe Barrieren in den Köpfen eingerissen und gezeigt, dass Menschen unabhängig von Behinderung miteinander eine lebenswerte Gesellschaft schaffen könnten.

Was Menschen mit Behinderung alles leisten können, zeigt die Ausstellung momente eindrucksvoll. Sie wurde vom Behinderten-Beirat der Lebenshilfe Trier organisiert. Die monatelange Vorbereitung mit hauptamtlicher Unterstützung wurde am vergangenen Montag gemeinsam in der Eröffnung gefeiert.

Ein Mitglied des Behinderten-Beirates ist Beate Macher. Sie lebt in einer Wohneinrichtung der Lebenshilfe. In ihrer Freizeit engagiert sie sich im Behindertenbeirat der Lebenshilfe und ist für diesen sowohl in Trier als auch in Mainz aktiv. Gemeinsam mit den elf anderen Beiratsmitgliedern war sie für die Organisation der Ausstellung verantwortlich. Am Montag übernahm sie die Moderation der Vernissage.

Auch Heinrich Waßenberg, im Sommer noch das Gesicht der Landesspiele und auf unzähligen Plakaten in Trier zu sehen, war im Beirat aktiv. In den vergangenen drei Monaten trafen die Beiräte sich regelmäßig. Sie legten den Namen der Ausstellung fest, suchten die Fotos aus und bereiteten die Vernissage vor. Am Montagabend berichtete er im Interview mit Patrick Loppnow, Reporter des inklusiven Medien-Tandem-Teams der Lebenshilfe Trier, dass er lange an die Spiele zurückdenken werde und seine Rolle als Botschafter für die mehr als 1.000 Sportler sehr genossen habe. “Dabei sein und mitmachen, das ist wichtig!”, sagte Waßenberg.

Die Ausstellung ist vom 27. November bis zum 18. Dezember in der VHS Trier zu sehen. Im Anschluss daran wird sie während mehrerer Monate in Trier an verschiedenen Orten gezeigt:

♦ 18. Dezember bis 12. Januar 2018 in der Arena Trier

♦ 12. Januar bis 9. Februar 2018 im Broadway-Kino Trier

Zur Lebenshilfe Trier gehören mehr als 600 Mitglieder. In zwölf Einrichtungen werden rund 450 Menschen aller Altersgruppen betreut. Als Selbsthilfeorganisation betroffener Eltern und Angehörigen von Menschen mit Behinderung wurde die Lebenshilfe Trier 1962 gegründet.

Der Behindertenbeirat der Lebenshilfe Trier besteht aus betreuten Menschen aus den verschiedenen Wohnbereichen. Der Beirat trifft sich alle drei Monate und bespricht gemeinsam mit dem Vorstand der Lebenshilfe Trier aktuelle Themen.

Erstmalig bei den Landesspielen gab es ein inklusives Medien-Team. Hier arbeiteten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam an der tagesaktuellen Berichterstattung. Das Tandem-Team war an den drei Tagen mit einer Videokamera unterwegs und führte Interviews mit Teilnehmern und Gästen. Das inklusive Medien-Team gewann den Respekt-Preis im Monat September. (tr)



