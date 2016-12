Frauen in Führung: Dritte Runde der K³-Seminare beendet

TRIER. Zum dritten Mal in Folge bot die Hochschule Trier ambitionierten Frauen die Chance, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und ihren Weg durch die gläserne Decke zu finden. Das Wort “Fachkräftemangel” ist in aller Munde. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es laut einer Veröffentlichung der Bundesagentur für Arbeit aus dem letzten Jahr in vielen Bereichen einen Fachkräfteengpass, in manchen Berufsfeldern gar einen Fachkräftemangel. Die Hochschule Trier sieht es als Teil ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe an, aktiv einen Beitrag zur Reduzierung dieser Engpässe beizusteuern. Das vorhandene Potenzial an weiblichen Arbeitskräften auf die zukünftigen Herausforderungen vorzubereiten, bildet hierbei einen zentralen Ansatz.

Teil dieser Strategie ist es, Frauen, die eine Führungsposition anstreben, in ihrem Bestreben zu unterstützen. So wurde bereits zum dritten Mal in Folge vom Gleichstellungsbüro der Hochschule eine Seminarreihe angeboten, die sich speziell an Studentinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen richtet, die ihre Kommunikations- und Führungskompetenzen stärken möchten. Die modular aufgebaute Reihe K³ (Kompetenz – Kommunikation – Karriere) fand ein Jahr lang über neun Termine statt. Im November endete sie erfolgreich mit der Übergabe der Teilnahmezertifikate für die elf Teilnehmerinnen.

Die Teilnehmerinnen werden auf Führungsaufgaben in (über-)regionalen und internationalen Unternehmen sowie innerhalb der Hochschule vorbereitet. Einige der Absolventinnen der letzten drei Jahrgänge besetzen so heute Leitungspositionen in unterschiedlichsten Bereichen der Industrie und Wirtschaft.

Der Inhalt der Seminarreihe war unterteilt in theoretische und praktische Einheiten, in denen das Gelernte zum Teil vor laufender Kamera umgesetzt wurde. So konnte jede Teilnehmerin einen ungefilterten Eindruck ihrer Fähigkeiten erhalten und Verbesserungsvorschläge direkt umsetzen. Die Themen erstreckten sich von Selbstmarketing über Präsentationstechniken bis hin zum Entwicklungsweg vom Teammitglied zur Vorgesetzten.

Der Seminarzeitraum über ein Trainingsjahr ließ genug Raum zur persönlichen Weiterentwicklung, die von den Teilnehmerinnen einhellig bestätigt wurde. Besonders wahrgenommen wurden ein Zuwachs des Selbstvertrauens und ein selbstsichereres Auftreten in Verhandlungs- und Konfliktsituationen. Eine der Teilnehmerinnen fasste ihre Erfahrungen mit der Seminarreihe so zusammen: “Ich würde die Modulreihe weiterempfehlen, da mir alle Themenbereiche in meiner persönlichen Entwicklung weitergeholfen haben – und die Inhalte auf viele Lebensbereiche übertragbar sind.” (tr)