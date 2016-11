“Frauen und Rente – Was ist wichtig?”

TRIER. Das Jobcenter Trier Stadt bietet allen Frauen, die Arbeitslosengeld II erhalten, bei einer Informationsveranstaltung am 29. November, zehn Uhr, in den Räumlichkeiten des Jobcenters an, sich umfassend zum Thema “Altersrente” zu informieren. Dabei werden die Kundinnen des Jobcenters von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Claudia Tesdorf, darauf hingewiesen, wie wichtig es für Frauen ist, sich frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn gerade bei Frauen weisen die Lebensläufe aufgrund von familiären Gegebenheiten häufig Lücken in der Erwerbstätigkeit auf. Dies kann gravierende Folgen für die Altersrente haben. Wer gut informiert ist, kann dem jedoch entgegenwirken.

Unterstützt wird Tesdorf in der Veranstaltung von einer Beraterin der Deutschen Rentenversicherung, die auf Fragestellungen wie Familien- und Kinderbetreuungsphasen sowie Arbeitslosigkeit, Überprüfung der voraussichtlichen Rentenhöhe und andere wichtige Aspekte eingeht.

Mit diesem neuen Informationsformat möchte das Jobcenter Trier Stadt Arbeitslosengeld II-Bezieherinnen anregen, sich mit dem wichtigen Thema Rente auseinanderzusetzen.

Alle Jobcenter-Kundinnen sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (tr)