Freie Plätze in der Musikschule

TRIER. Zum Start ins neue Schuljahr gibt es in der städtischen Karl-Berg-Musikschule noch freie Plätze in den Kursen Musikmäuse I und II (für Mütter mit Babys im Alter von vier bis elf sowie von zwölf bis 18 Monaten) sowie Musikzirkus I und II (Kleinkinder von anderthalb bis drei und von drei bis viereinhalb Jahren in Begleitung eines Erwachsenen). Sie beginnen jeweils in der übernächsten Woche. Die kindgerechten und musikalisch-spielerischen Kurse unter Leitung von qualifizierten Dozentinnen finden bis Januar 2018 einmal wöchentlich in dem Elementarraum der Musikschule, Paulinstraße 42 b/c, statt.

Außerdem gibt es für etwas ältere Interessenten in allen drei Abteilungen noch freie Unterrichtsplätze für verschiedene Instrumente und Gesang. Die konzertante Abteilung widmet sich der klassischen Musik und dem Ensemblespiel. Ein Einstieg ist ebenfalls noch möglich in der Theatergruppe “Cantarella”. Dort widmen sich Kinder zwischen fünf und zehn Jahren unter der Leitung von Vera Ilieva und Angela Händel dem klassischen Gesang sowie Tanz in Verbindung mit Schauspiel. Am Ende des Schuljahres steht die gemeinsame Aufführung eines Kindermärchens.

Außerdem gibt es eine Singschule in Zusammenarbeit mit den Sängerknaben für talentierte Kinder zwischen fünf und neun Jahren unter der Leitung der Dirigentin Orsolya Andorfi. Die Karl-Berg Musikschule weist außerdem noch einmal auf ihre vielfältigen Angebote in der Jazz&Rock-Abteilung sowie in der Musical-School hin, die auch öffentliche Aufritte einschließen. Eine flexible Unterrichtsbelegung ist mit der Zehnerkarte möglich: Verschiedene Fächer können auch von Erwachsenen nach Absprache mit den Dozenten ausprobiert und belegt werden. Weitere Informationen im Internet auf musikschule-trier.de sowie im Büro im städtischen Bildungs- und Medienzentrum im Palais Walderdorff, Telefon: 0651/718-1441 oder -1442. (tr)



