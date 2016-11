Freude, die im Schuhkarton auf die Reise geht

TRIER. Seit 1996 gibt es die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Das Prinzip ist einfach: Man nimmt einen Schuhkarton, schmückt ihn festlich und füllt ihn mit Geschenken, die an Kinder und Jugendliche in Osteuropa gehen. Die Evangelische Stadtmission in Trier ist seit 2003 Partner dieser Aktion. Auch in diesem Jahr wird noch bis zum 15. November fleißig gepackt. Der reporter war aus diesem Anlass in den Räumen der Stadtmission in der Kaiserstraße zu Gast.

Von Rolf Lorig

Es ist eine Atmosphäre der Ruhe in dem kleinen Vorraum, wo Birgit Jordan zusammen mit ihrer Tochter Lily Schuhkartons packt und angelieferte Kartons auf ihren Inhalt hin überprüft. ‟Keine Sorge, wir nehme da nichts raus‟, beruhigt Sammelstelleiter Rainer Schons und relativiert nach einem Moment: ‟Naja, fast nichts. Lebensmittel mit Nüssen dürfen wir wegen möglicher Allergien bei den Empfängern nicht verschicken und Gelatine ebenfalls nicht. Denn Gelatine wird aus tierischen Proteinen gewonnen. Und da diese auch vom Schwein kommen, darf Gelatine nicht an Muslime ausgegeben werden.” Birgit Jordan fällt noch etwas ein: ‟Es kommt zwar selten vor, aber manchmal finden wir auch kaputte und verdreckte Sachen in den Kartons, die sortieren wir dann ebenfalls aus.” Wobei die Lücken auch wieder gefüllt werden. Vieles wird zugekauft, zuweilen springen aber auch Unternehmen wie Westnetz helfend in die Bresche. Der Inhalt der Kartons orientiert sich am Empfänger: Junge oder Mädchen, Alter von zwei bis vier Jahren, fünf bis neun und zehn bis 14 Jahren.

Es ist eine Vielzahl an Dingen, die Rainer Schons im Vorfeld beschäftigen. Wobei dann auch schon mal seine Anwaltskanzlei ihre Flexibilität unter Beweis stellen muss, wenn sich der Chef einmal zu sehr mit seinem Herzensanliegen beschäftigt. Mit dem Ende der Sommer-Schulferien beginnt regelmäßig sein ‘Weihnachten-im-Schuhkarton-Programm’: ‟Da musst dann einiges vorbereitet werden: Wir haben in der Region 13 Annahmestellen und etwa 75 helfende Menschen. Da galt es die Teams einzuteilen, es müssen Versandkartons, Plakate und Flyer bestellt werden, Pressemitteilungen verfasst und verteilt werden und eine ganze Menge mehr.”

Grau ist in Rumänien die vorherrschende Farbe

Doch was ist es, was den Juristen und Familienvater derart antreibt? ‟Wenn man mal miterlebt hat was es heißt Freude zu schenken, der wird das verstehen.” Rainer Schons war im vergangenen Jahr mit dabei, als in Rumänien die einzelnen Schuhkartons an die Kinder übergeben wurden: ‟Das ist ein Kontrast, den kann man sich nicht vorstellen. Rumänien ist ein sehr armes Land, allerdings kein Land, in dem die Menschen hungern müssen. Es mangelt einfach an Dingen, die bei uns selbstverständlich sind. Wie beispielsweise an Papier und Stiften. Diese Armut zeigt sich auch im Stadt- oder Dorfbild. Grau ist dort die vorherrschende Farbe. Wenn die Kinder dann mit leuchtenden Augen die bunten Geschenkkartons in Empfang nehmen, dann verändert sich rein subjektiv die Atmosphäre, plötzlich steht Farbe und Wärme im Raum.”

Allerdings ist Weihnachten ein christliches Fest, muslimische Kinder kennen das nicht, wie erklärt man dann die unverhoffte Bescherung? ‟Wenn wir in den Bürgerhäusern, Schulen und Moscheen die Pakete verteilen, dann geht es nicht um konfessionelle Belange und Interessen. Für uns steht einzig die Freude im Vordergrund, das sagen wir auch den Menschen dort. Freude, die wir den Kindern in Osteuropa mit einem relativ geringen Aufwand bereiten können.” Doch wie kommt die Stadtmission an die Adressen der Bedürftigen? ‟Wir stehen da permanent mit Sozialämtern und Kirchen aller Konfessionen in Kontakt, die geben uns die Adresse der Sammelstellen, wo die Menschen ihren ganz persönlichen Schuhkarton abholen können.”

Wenn man Rainer Schons fragt, wie der ideal gefüllte Schuhkarton aussehen sollte, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: ‟Ein Stoff-Kuscheltier, Zahnputzzeug, Schokolade, eine Mütze, Malstifte und Papier.” Besonders Papier sei rar: ‟Während bei uns überall Blocks und sonstiges Papier rumliegen, ist das in Osteuropa fast schon eine Kostbarkeit.”

Innerhalb von einer Woche konnten die freiwilligen Helfer schon über 1600 Kartons versandfertig machen. Mit etwas Glück, rechnet Schons, werden es in diesem Jahr bis zum Ende der Aktion am 15. November wieder 2000 werden. So viele Kartons kamen in 2014 zusammen. Im vergangenen Jahr gab es einen Einbruch: ‟Da kamen all die Flüchtlinge nach Deutschland und da haben die Menschen hier ihre Spendenbereitschaft anderweitig eingesetzt.” Für die Evangelische Stadtmission war das ein kleines Problem. ‟Die Sozialämter melden uns schon Monate vorher die Zahl der Empfangsberechtigten. Und die Kinder hoffen auf ihren ganz persönlichen Karton.” Zum Glück halfen die Engländer aus der Bredouille: ‟Dort hat das Packen dieser Pakete die gleiche Bedeutung wie das Paket für das eigene Kind.” Auch auf die Hilfe der Luxemburger könne man fest zählen: ‟Die liefern uns Jahr für Jahr eine große Zahl vorbildlich gepackter Schuhkartons‟, freut sich Schons.

500.000 Schuhkartons kommen alleine aus Deutschland

Wenn dann Mitte November die Trierer Pakete nach Osteuropa transportiert werden, sind sie ein kleiner Teil einer großen Aktion: Insgesamt 500.000 Pakete sind dann alleine aus Deutschland auf dem Weg. Was wiederum auch nicht unbeträchtliche Transportkosten mit sich bringt. Die werden zum überwiegenden Teil von den Spendern der Schuhkartons getragen, die neben ihrer Sachspende auch noch acht Euro für die Transportkosten aufgebracht haben. Aber es gebe auch Geldspenden, die speziell dafür gedacht seien, räumt Schons ein. Als Anwalt wacht er darüber, dass diese Bestimmung auch eingehalten wird.

Wenn die Transporte ihrer Bestimmung entgegen rollen, kann sich der Sammelstellenleiter aber immer noch nicht entspannt zurücklehnen: ‟Dann stehen Vorträge in Seniorenheimen auf meinem Programm, wo ich über die Aktion und über meine Fahrt nach Rumänien berichten werde.” Damit erfülle er den Wunsch von vielen Senioren, die das Projekt fördern und nun erfahren wollen, ob ihre Hilfe gut angekommen ist.

