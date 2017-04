“Friedliches” Derby

TRIER. “Sehr friedlich und unproblematisch” verlief aus Sicht der Polizei im Moselstadion die Regionalligabegegnung zwischen Eintracht Trier und dem 1. FC Saarbrücken am Samstagnachmittag. Das Spiel endete mit einer 0:4-Niederlage der Trierer. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung vom späten Samstagnachmittag von einem “unproblematischen Polizeieinsatz”.

“Bis auf ein paar kleinere Rangeleien waren die Fans im Stadion absolut friedlich”, so der Einsatzleiter der Polizei, Kriminaldirektor Norbert Hausen. Lediglich abseits des Spiels hatten die Beamten im Weißhauswald am sogenannten Roten Felsen eine Gruppe von etwa 70 Personen ausgemacht, die offenbar zur Trierer Fanclientel gehörten. Um auszuschließen, dass diese Personen dort Feuerwerk abbrannten und es aufgrund der trockenen Witterung zu einem Flächenbrand kam, wurden die Personen überprüft. Dabei fanden die Beamten ein Erddepot mit pyrotechnischen Gegenständen wie Rauchbomben und Böllern. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem Spiel kam es nach weiteren Polizei-Angaben zu kleineren Auseinandersetzungen auf den Abmarschwegen der Fans. “Aber auch hier hatten die Einsatzkräfte die Lage rasch im Griff”, so Hausen. (tr)



