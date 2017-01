FSV Trier-Tarforst: ‟Fit und stark in die Zukunft“

TRIER. ‟Fit und stark in die Zukunft“ − mit dieser Kernaussage eröffnete Werner Gorges, Vorsitzender des FSV Trier-Tarforst, seine Begrüßung beim diesjährigen Neujahrsempfang des Vereins, zu der über 150 geladene Gäste gekommen waren.

Dank und Anerkennung sprach er den für den Verein tätigen über 130 Übungsleiterinnen und Übungsleitern für Ihr vorbildliches Engagement aus. Gorges Dank galt aber auch allen Kooperationspartnern für die Unterstützung sowie allen Helferinnen und Helfern bei den vielen Veranstaltungen in 2016 aus.

Sein besonderer Dank galt der Stadt Trier und dem Ortsbeirat Tarforst, insbesondere dem Sportamt für Ihre stetige Förderung und Unterstützung der vielfältigen Anliegen des Vereins sowie für die Unterstützung bei der anstehenden Beleuchtungssanierung in der Tennis- und Badmintonhalle. Hier dankte er auch Felix Jäger vom Sportbund und merkte an, dass man kein Verständnis für die ablehnende Haltung des Landes hinsichtlich einer weiteren Sanierungsmaßnahme habe.

‟Speziell die tolle Arbeit der vielen ehrenamtlich Tätigen hat großen Anteil daran, dass der FSV Tarforst seine Mitgliederzahl im Jahr 2016 auf 1.650 steigern konnte“, lobte Gorges. Der FSV Tarforst sei der zweitgrößte Verein in der Sportstadt Trier obwohl man die starke Abteilung American Football an den Postsportverein abgegeben habe.

Kein Verständnis hätten alle Vereine für eine Haushaltssperre der Stadt in 2016, die eine Zahlung von erwarteten Fördermitteln für die Jugendarbeit nicht mehr ermöglichte, ‟nur weil das Kulturdezernat nicht richtig haushalten konnte. Das können und werden wir uns nicht bieten lassen“, so Gorges. ‟Die Jugend ist unsere Zukunft“. Ohne den Nachwuchs sei es keinem Verein auf Dauer möglich zu überleben. Deshalb zeigte sich Gorges auch froh, dass der Vorstand des Vereines im letzten die Entscheidung zur Fortführung der aufwendigen Jugendarbeit getroffen habe – von den 1.650 Mitgliedern sind 805 im Alter von zwei bis 18 Jahren. Die Jugendarbeit im Badminton ist beim FSV weiter im Aufwind. In den Altersklassen U12, 15 und 19 stellt der FSV die Rheinlandmeister. Annika Konder (Mädchen U19) und Jonathan Potthoff (Jungen U15) haben sich zusätzlich für die deutschen Meisterschaften vom 17. bis 19. Februa in Bad Vilbel qualifiziert

Bis zur Mitgliederversammlung am 22. Mai soll die Anpassung und Optimierung der Vereinsstrukturen abgeschlossen sein. ‟Wir wollen den Verein für die nächsten Jahre zukunftsfähig machen – neue Satzung, Stärkung der Abteilungsleiter, neue Entscheidungswege, neue Budgetverantwortung, neue Geschäftsstellenbesetzung‟, so der Vorsitzende. Die Integration der Jugend in die Vereinsarbeit und den aktiven Seniorenbereich bleibe auch ein Ziel für 2017 sowie die Fortführung der Integrationsarbeit mit Flüchtlingenund Asylbegehrenden. Gorges kündigte an, dass sich der FSV auch an den Special Olympics Landesspielen in Trier im Bereich Badminton vom 12. bis 14. Juni beteiligen werde.

Zum Abschluss wurden verdiente Sportler und ehrenamtlich engagierte Mitglieder geehrt. Die hervorragende Arbeit von Gitta Deuster, Übungsleiterin Kindersport sowie Gymnastik und Elfi Schwarz Übungsleiterin Lauftreff, Walking und Seniorensportfanden gr0ße Anerkennung und Wertschätzung durch den Vorsitzenden Werner Gorges. (tr)

